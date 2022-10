De nombreux camionneurs y stationnent encore leurs poids lourds, mais sont confrontés à une insécurité latente (vol de cargaison, de carburant, etc). "La présence de migrants en transit reste aussi une réalité", poursuit le bourgmestre.

Pour toutes ces raisons, certains chauffeurs évitent l’aire de repos pour se stationner dans des endroits plus sûrs, "notamment le long de l’Escaut."

©EdA

Pour régler cette problématique, la Ville de Tournai et Ideta réfléchissent depuis plusieurs années à une solution à long terme, en passe de se réaliser avec l’aménagement d’un parking réservé aux poids lourds sur le site du parc d’activité de Tournai Ouest 3, "pour un budget d’un million d’euros", précise Olivier Bontemps, directeur énergie et solution durable chez Ideta.

Cette aire de stationnement disposera d’une capacité de 35 places, toutes réservées aux poids lourds. "Le projet initial en comportait 27, mais nous l’avons adapté en cours de route", poursuit le représentant de l’intercommunale.

Sécurité et confort

Adapté et étoffé grâce à une collaboration avec Trucks’nB, une plateforme qui permet (moyennant 24 euros pour une durée de 9 à 12 heures), de réserver une place de parking sur un site sécurisé, avec accès à l’eau potable, douche, toilettes et Wi-fi. "Il fallait d’abord penser à la sécurité des routiers et de leur firme. On leur propose une solution payante, mais qui représente finalement peu de chose contrairement au préjudice d’un véhicule dégradé ou d’une cargaison volée", insiste Thierry Vandenbrouck, fondateur de la plateforme lancée à Dunkerque. "Avec les équipements mis à leur disposition, on répond aussi à un autre besoin: le confort et la dignité de ceux qui passent leur vie sur la route." Venant d’un ancien chauffeur routier, ces propos prennent tout leur sens.

©EdA

Le chantier a débuté et sera logiquement terminé en mars. Il désencombrera partiellement Tournai de ses poids lourds. "Les 35 places ne régleront pas tout, mais répondront à ce besoin urgent. ", conclut Olivier Bontems.