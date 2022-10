Rue Royale à Tournai : « Le contrôle des canalisations a été fait au bon moment »

Les engins de chantier sont donc occupés depuis mardi à rouvrir un tronçon de quelque 25 mètres, compris entre le carrefour Beyaert (non compris) et la place Crombez (jusqu’au carrefour avec l’avenue Henri Paris compris), en partie centrale de la voirie.

Les travaux d’aménagement ne peuvent donc se poursuivre dans cette zone, et la manœuvre engendrera un retard de plus d’un mois.

Quand on n’est pas du métier, on peut se poser la question de savoir pourquoi on ne pouvait pas contrôler l’égouttage directement après la pose des canalisations, au lieu d’attendre d’avoir tout recouvert. Alain Lefebvre, ingénieur et responsable du "Pôle Outils techniques" d’Ipalle, répond à cette question: "Chaque tronçon est bien sûr inspecté après sa mise en place pour s’assurer que tout a été fait dans les règles de l’art. Mais un contrôle visuel, à l’aide d’une caméra, est nécessaire avant de procéder à la pose du revêtement supérieur de la voirie ( NDLR: les bandes de béton cyclables n’ont pas encore été coulées, et le travail de pavage n’a pas débuté). Et ce que je peux dire, c’est qu’ici on doit se réjouir que le contrôle de qualité a été efficace puisqu’il a détecté une source de complications prochaines ".

Éviter la formation de dépôts dans la canalisation

Il arrive que le remblai de la tranchée, au-dessus et autour des canalisations fraîchement mises en place, provoque des mouvements de sol susceptibles d’affecter l’efficacité de la canalisation. "Et dans ce cas-ci, la caméra a montré que le profil de la canalisation n’était pas tout à fait conforme. Il y a un risque que de l’eau stagne à un point faible du tuyau, et que finalement un dépôt se forme. Il faut bien sûr éviter ça".

Concrètement, les ouvriers enlèveront le tronçon problématique après avoir gratté la couche supérieure de remblai, et replaceront une dizaine de tuyaux en tout.

La rue a dû être rouverte, dès mardi, pour permettre de réparer les tronçons défectueux.

Précision: cette partie d’égouttage à refaire n’est pas constituée de ces gigantesques et impressionnants morceaux de tuyaux de sept tonnes chacun, de trois mètres de long et deux mètres de diamètre, qu’on a pu voir lors des premières phases du chantier. En amont de la rue Royale, les sections sont plus courtes (2,4 mètres) et beaucoup moins larges (leur diamètre est de 120 centimètres). "Comme ce sont des sections plus petites, elles consistent en l’assemblage de beaucoup d’éléments et elles sont davantage sujettes à des problèmes de linéarité. Il faut donc les avoir posées entièrement, et avoir mis la surcouche, pour procéder aux ultimes vérifications".