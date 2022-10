Une facture d’électricité qui a doublé, voire triplé, plus de 10 € le sac de 15 kg de pellets, se chauffer est presque devenu un luxe. Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, qui a déstabilisé les marchés internationaux, le mazout de chauffage a aussi suivi une courbe ascendante: la hausse excède les 35 centimes le litre.

La facture s’est alourdie de plus de 500 € pour un plein de 1 000 l

Si le pic de 2022 a été atteint le 17 juin (1,47 €), les tarifs actuels demeurent élevés: 1,30 € ce mercredi pour une commande de 1000 l et 1,26 € pour 2000 l. Pour le même plein, les particuliers doivent débourser plus de 500 € supplémentaires par rapport à l’année passée, à la même période (0,73€). Cela fait forcément très mal au portefeuille.

Dans le contexte de crise que nous connaissons, les citoyens ont-ils changé leurs habitudes en remplissant leurs citernes plus tôt que d’habitude, par crainte d’une note encore plus salée dès les premiers frimas de l’hiver ?

"Pas spécialement, nous dit Jean-Luc Dedecker, le gérant de la SPRL Louis Rogez (Antoing), qui dispose d’une flotte de 6 camions. Depuis un peu plus de 15 jours, c’est le rush. Cette forte demande est néanmoins habituelle en ce début d’automne. Par contre, on remarque que les gens ont tendance à attendre que leurs cuves soient presque vides avant de se faire livrer. La plupart se décideront avant le 31 décembre 2022 afin de bénéficier du chèque mazout de 300 €. Une aubaine pour la population mais pour notre entreprise, cela représente une surcharge de travail importante. On a dû affecter un employé en vue d’aider nos clients, principalement les personnes plus âgées, sur le plan administratif."

« Un petit mouvement de panique »

Aux établissements Dhulst à Estaimbourg, la deuxième quinzaine de septembre a aussi été particulièrement chargée. "On était débordés par les commandes. Quand les températures ont commencé à baisser, il y a eu un petit mouvement de panique. Comme les prix étaient un peu moins onéreux, on a pris les devants dans les foyers en prévision de l’hiver. Depuis, l’activité s’est un peu calmée ", souligne Sabine Dhulst, la cogérante de la société estaimpuisienne.

Autre constat frappant, symptomatique de la spirale inflationniste et de la baisse du pouvoir d’achat, les commandes de gasoil de chauffage en plus petites quantités (500 litres) se multiplient.

Les livraisons de 500 litres sont beaucoup plus fréquentes, constate-t-on chez Louis Rogez (Antoing). «Beaucoup de gens sont coincés, faute de budget suffisant.» ©Eda

"Les citoyens sont coincés, faute de budget, et l’on sent bien qu’ils sont mal à l’aise et extrêmement prudents au regard du coût de la vie qui explose. Avant, on avait des chauffeurs qui roulaient avec deux camions (de 18 000 litres chacun) sur la journée et qui, aujourd’hui, n’en utilisent plus qu’un pour les livraisons aux particuliers", affirme le responsable du fournisseur Louis Rogez.

La crise énergétique n’a, malheureusement, fait qu’agrandir le fossé entre ceux qui ont "les moyens" de réalimenter complètement leurs cuves avant l’hiver et ceux qui sont davantage étranglés par les factures. "Les ménages essaient d’anticiper une éventuelle augmentation du coût du mazout ces prochains mois. Mais pour certains, ce n’est pas possible au vu des difficultés à payer les autres factures. Leur choix, c’est d’attendre un maximum", précise Sabine Dhulst.

Vers une explosion des prix ?

Est-ce le bon moment pour passer sa commande ? Les marchands de gasoil de chauffage aimeraient avoir une boule de cristal pour y apporter une réponse.

"Les prix fluctuent tout le temps et de façon assez importante, indique-t-on, tant aux établissements Dhulst que chez Louis Rogez. Il y a la loi de l’offre et de la demande qui entre en ligne de compte mais aussi un tas d’autres facteurs. Personne ne peut prédire les événements (difficultés éventuelles d’approvisionnement, catastrophes naturelles, bouleversements sur les marchés économiques…) qui pourraient se produire dans le monde, comme ce fut le cas de la guerre en Ukraine. "

Professeur à l’ULiège et spécialiste en énergie, Damien Ernst a récemment alerté la population en l’invitant à faire le plein au plus vite en raison de l’instabilité géopolitique. "Les prix pourraient vraiment exploser, car il y a un risque de perdre les exportations russes de pétrole dans les mois à venir, ce qui provoquera une crise pétrolière majeure", redoutait-il.

Un scénario qui apparaît de plus en plus crédible suite au 8e paquet de sanctions contre la Russie qui vient d’être avalisé par l’Union européenne (plafonnement du prix du pétrole, nouvelles interdictions d’importation de produits russes…).