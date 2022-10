Le "Click" de déchets à Tournai: un geste qui (vous) rapporte

La collaboration est donc fructueuse à plus d’un titre pour le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois : "Le but premier est d’adopter le bon réflexe, efficace et durable, pour la propreté publique. En plus, nous stimulons l’économie locale avec les commerçants."

À travers ce "click", l’ensemble des détritus récoltés feront l’objet d’un pré-tri. Cela permettra notamment d’extraire plus rapidement le PMC pour le recycler.

Séparer les déchets recyclables des résiduels

"Sans ce projet, l’augmentation du recyclage n’aurait pas été possible. Il aurait fallu adapter les poubelles et doubler les collectes", souligne l’échevine de l’Environnement, Caroline Mitri.

À ce jour, les communes de la Côte belge, Namur, Anderlecht et Anvers ont trouvé leurs utilisateurs. Tournai s’ajoute à la liste et devient la première ville du Hainaut à démontrer son engagement. "39 000 personnes ont “clické” pas moins de 215 000 fois. Un véritable “dé-Click” s’opère et nous sommes satisfaits. Cela s’aligne sur l’ambition de Fost Plus", confie le directeur de management de l’ASBL, Wim Geens.