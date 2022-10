Une braderie templeuvoise comme on les aime

Si ce ne fut pas toujours le cas, la braderie templeuvoise organisée dans le cadre de la kermesse annuelle a connu un beau succès. De nombreux « bradeux » ont envahi le centre du village et profité des bonnes affaires proposées par les ambulants et commerçants locaux. De plus, ils ont pu profiter d’animations comme la participation de la société des gilles et des « Rigolos », ou encore la présence du géant Omer. On n’oublie pas les incontournables « moules-frites » et cortège des allumoirs.