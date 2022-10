Tournai : le tournoi de jeu de fer de la Ducasse dans un décor de "Grease" !

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le comité tournaisien de jeu de fer a décentralisé son tournoi annuel à l’avenue de Maire en la salle du "Dancers". On est ainsi passé de l’architecture médiévale au décor de Grease !

Depuis le décès du président Victor Duchenne, le comité organisateur se compose de Michel Vienne (vice-président), Raymond Bafort (secrétaire-trésorier) et d’une dizaine de membres bénévoles.

Pour cette 48e édition, les responsables du tournoi ont enregistré l’inscription de 104 équipes.

Lors de la finale, Rudi Merchez (Brogteux) et Kévin Cardon (Allain) se sont imposés 24/18 face à Pascal Mauquoy et Jonathan Vienne (Chercq). Il s’agit de la 9e victoire de la Ville pour Rudi et une première pour Kévin.

Des prix spéciaux ont été remis à Rose-Anne Hiroux et Martine Autem (dames), Rudy Dhaeyer et Michel Vienne (aînés), tous quatre de Chercq, ainsi qu’à Séléne Cornile des "Amies du Fier" (meilleure jeune).

Les résultats

Quarts de finale: Olivier Liette-Bernard Claus c/Rudi Merchez-Kevin Cardon 18/24, Thierry Auvertin-Ronald Smette c/Kevin Verstraete-Marie-Christine Oudin 24/22, Dhaeyer Rudy-Michel Vienne c/Typhanie Faidherbe-Michel Merchez 24/20, Maxime Cabo – Simon Lejeune c/Pascal Mauquoy-Jonathan Vienne 10/24.

Demi-finale: Thierry Auvertin-Ronald Smette c/Rudi Merchez-Kevin Cardon 12/24, Dhaeyer Rudy-Michel Vienne c/Pascal Mauquoy-Jonathan Vienne 16/24.

Finale: Rudi Merchez-Kevin Cardon c/Pascal Mauquoy-Jonathan Vienne 24/18.

Challenge ATP: 1. Kevin Decobecq, Tiphanie FaidHerbe et Rudi Merchez (90 points), 4. Kévin Cardon, Bernard Claus, Jean Lampole, Pascal Mauquoy et Alexandre Picas (70). 9. Christophe Flament, Jonathan Vienne et Michel Vienne (60).