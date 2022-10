Tournai: devant l’Association des parents pour la protection des enfants sur les routes, le témoignage d’un frère

Ce samedi 8 octobre à 15 heures, l’APPER-Hainaut organise depuis le salon de la Reine de l’hôtel de ville de Tournai sa 24e conférence-débat. C’est le maître des lieux lui-même, Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, qui viendra livrer son témoignage. En février 1994, son jeune frère Jean-Charles, alors âgé de 24 ans, perdait la vie dans un accident de voiture à Pecq.

"Déjà avant le Covid, les responsables de l’APPER m’avaient contacté pour témoigner et j’avais accepté, indique Paul-Olivier Delannois. J’avance aussi sur l’écriture d’un livre qui constituera une forme de témoignage après la mort d’un jeune."

Face à la mort, justement, les réactions des uns et des autres diffèrent et Paul-Olivier Delannois n’entend pas porter de jugement. "Ce que j’ai envie de dire, c’est que la logique de la vie veut que les enfants enterrent leurs parents. Or, quand cette logique est inversée, il y a clairement un avant et un après. Chez moi, nous étions cinq enfants et nous nous entendions très bien. On s’entend d’ailleurs toujours très bien depuis le départ de Jean-Charles. À la maison, avec les parents, il n’y avait pas une journée où on ne riait pas. Il y avait une osmose, un état d’esprit positif. Du jour au lendemain, tout ça a été terminé. L’horloge de la maison était bloquée sur l’heure du décès de Jean-Charles et les persiennes étaient fermées. Encore une fois, je ne juge pas. Mais ça s’est passé comme ça."

« J’ai vécu à 300% pour oublier »

S’amuser, explique le bourgmestre tournaisien, était devenu un péché. Il a eu du mal à l’accepter. Face à une telle situation, chaque personne réagira différemment. "Moi, j’ai vécu à 300% pour oublier, même si ça vous revient toujours comme une patate dans la figure, poursuit Paul-Olivier Delannois. Travailler du matin au soir et du soir au matin, c’était ma manière de procéder mais je ne sais même pas si c’était la bonne puisque j’ai sans doute oublié certaines choses par rapport à mes propres enfants."

S’il devait retirer malgré tout un élément positif de cette épreuve, ce serait sa capacité à relativiser. "Quand j’ai un contretemps, je pense à mon frère et ça passe."

La conférence aura pour titre "l’auriculaire". Tout sauf un hasard. "Ce sera sans doute le titre de mon livre. L’auriculaire, c’est le cinquième doigt de la main, le plus petit. Il est très important car on lui confie ses secrets. Si tu le perds, le fonctionnement de la main n’est plus le même. Quant au quatrième doigt, il est paraît-il le moins important. Je suis le quatrième de la famille. Jean-Charles était le cinquième."