Face à la stèle encastrée dans le mur du collège, Vincent Devos, président du groupe 48 de l’AS, Refuge A 30, zone 1, dédie cet hommage à Mme Leruth-Deweweire qui consacra une partie de sa vie au devoir et travail de mémoire ; il dresse ensuite le portrait de G. Dropsy. "Un érudit hors-norme, peu formaliste, sauveur d’Anglais en 1940, entré en clandestinité en 1942 sans jamais cesser sa tâche essentielle: coordonner et structurer un vaste réseau de résistance, ce qui lui vaut d’être nommé colonel honoraire de l’armée britannique en 1944. Il est décédé en 1956 à l’âge de 58 ans."

L’allocution de l’échevin Vincent Braekelaere ajoute une note plus actuelle: "C et homme courageux, patriote militant, nous laisse une leçon de vigilance, de clairvoyance, que nous ne pouvons ignorer."

Le devoir de mémoire revient dans les propos de trois rhétos qui se disent "très marqués par l’exemple des aînés, ressentant surprise, incrédulité, admiration et joie de vivre en sauvegardant la paix et la liberté".