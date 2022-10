La Marine belge a débarqué ce lundi à Tournai (vidéo)

« Un moment important pour notre Marine »

Il ne manquait plus que la Marine belge débarque à Tournai… Et c’est ce qui s’est produit lundi après-midi, bien sûr de manière tout à fait ponctuelle. La Grand-Place a en effet accueilli la cérémonie d’investiture du Directeur des Opérations Navales (D-OPS), le capitaine de vaisseau Guy Schotte.

Revue de troupes de la ministre et de l’amiral.

La Direction des opérations est responsable de la préparation des navires et du maintien des compétences nécessaires au sein des équipages pour qu’ils puissent être déployés en opérations. Les ressources opérationnelles de la Marine, telles que les frégates, les chasseurs de mines et les patrouilleurs côtiers, sont gérées par cette Direction des opérations depuis Den Helder, en étroite collaboration avec les partenaires néerlandais.

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, l’amiral Jan de Beurme et la ministre Ludivine Dedonder ont assisté à la cérémonie d’investiture. ©EdA

"L’investiture du directeur des opérations et d’une partie de son personnel direct est un moment important pour notre Marine. À partir de ces postes, ce seront les personnes et ressources adéquates qui seront préparées puis déployées pour les diverses opérations de la Marine. Ce sont également eux qui prépareront le futur de notre Marine et sa reconstruction avec, entre autres, l’arrivée des nouveaux chasseurs de mines et des nouvelles frégates dans les prochaines années, accompagnés de matériel de haute technologie", indique Ludivine Dedonder, qui a fait la revue des troupes en compagnie de l’amiral de division Jan De Beurme, commandant de la Marine.

Le BMS Tournai en cours de construction

Entre Tournai et la Marine, une histoire commune remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’un dragueur de mines de la flotte nationale fut baptisé "M481 Tournai". Or, depuis fin 2021, on sait que, parmi les six prochains navires de la Marine Belge inscrits dans le programme de renouvellement des flottes belge et néerlandaise de lutte contre les mines, figurera le "BMS Tournai". "La ville de Tournai sera à nouveau la ville-marraine d’un nouveau navire de lutte contre les mines", se réjouit Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai.

"Tournai est aussi la ville-marraine de la Direction des Opérations de la Marine. De cette façon, elle renforce le lien entre la Défense (la Marine en l’occurrence) et la société. Même pour une ville non côtière, la Marine est d’une grande importance. Le commerce dans notre pays et nos villes repose en grande partie sur le transport maritime ; or la Marine permet à nos navires de transporter leurs marchandises en toute sécurité."

L’amiral De Beurme a appris le français à Froyennes

L’amiral Jan de Beurme, commandant de la Composante Marine de la Défense, n’a pas manqué d’évoquer publiquement ses racines tournaisiennes ce lundi. "Entre mes six ans et mes seize ans environ je passais ici, du côté de la branche francophone de mon papa, quasiment toutes mes vacances pour apprendre le français", se souvient-il.

L’amiral a passé de bons moments de sa jeunesse dans le Tournaisis.

Il connaît les coins et recoins de bien des endroits de Froyennes, de Ramegnies-Chin, dont la ferme de Cazeau devenue Haras, et de plein d’autres endroits du Tournaisis dont il a gardé un "excellent souvenir".