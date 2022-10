Tournai : 110 ans et des ancêtres en pleine santé pour le Royal Auto-Moto Club du Hainaut

Le plus vieil ancêtre date de 1909 (Panhard), les modèles les plus récents exposés ce week-end sortent tout droit des années 80, comme la Ferrari 208 GTS Turbo. La collection est un savant mélange de véhicules populaires et de modèles rares. "C’est le cas du break Universal de Mercedes produit en Belgique", indique encore le président du RAMCH.

©EdA

Fêter ses 110 ans, ce n’est pas donné à tout le monde. La longévité du club est assez incroyable. "Chose étonnante, on est probablement l’un des plus vieux clubs de Belgique encore en activité, sans interruption entre la fondation en 1912 et aujourd’hui. À l’époque, les autos étaient quasiment inexistantes. Qui en avait une hormis le médecin ou le bourgmestre, parfois ?"

L’auto-moto club est devenu royal dans les années 30 et a compté près de 5.000 membres au sortir de la Seconde Guerre mondiale. "Aujourd’hui, on en compte 320 ", mais tous passionnés et désireux de transmettre leur passion… sans rouler des mécaniques !