Nouvelle gérance pour L’Empereur, à Vezon

Une petite restauration, pour mieux desservir Vezon

Après avoir pris ses marques durant l’été, et remis à neuf la salle adjacente à la surface commerciale, Ludivine a pris contact avec d’autres indépendants pour lancer un partenariat. "R etiré de la ville, le village est plutôt mal desservi pour les livraisons. Raison pour laquelle j’ai proposé à des food-trucks (pizzas, mexicain, frites, glaces…) de prendre place en tournante près de notre terrasse. Un regroupement ponctuel, le temps d’un week-end, qui permet de gagner en visibilité pour tout le monde". Lorsque ses confrères ne sont pas présents, c’est Ludivine qui se met aux fourneaux et propose des hamburgers. "Suivant l’accès à la profession qui m’est autorisé, à terme, j’élargirai ma carte avec des pains-chasseurs, des pâtes, croque-monsieur, paninis, cafés gourmands et autres plats plus hivernales".

Côté boisson, l’exclusivité est maintenue avec la brasserie Haccht. Chaque mois, une bière régionale est mise à l’honneur. Actuellement, il est possible de déguster la Mahka (NDLR: blonde triple avec un goût de noisette grillée produit par la brasserie belge Superfood Beers).

La salle pour réunifier

En son temps, la salle adjacente battait son plein et accueillait fêtes d’école et fanfares du coin. "Ces derniers nous reviennent et pourront honorer la Sainte-Cécile en ces lieux", se réjouit Ludivine. S’y retrouvent désormais d’autres associations du village: les marcheurs de l’Empereur (qui proposent une marche tous les mois dont celle de l’Adeps qui aura lieu le 18 septembre prochain) ou encore le Club de billard qui se dispute un match tous les troisièmes samedis du mois.

Après deux mois d’ouverture, les clients semblent répondre à l’appel. N’en déplaisent à Diego et Noël, fidèles clients, qui attendaient cette reprise avec impatience: "l ’accueil y est très chaleureux avec un bon esprit de camaraderie", concluent-ils.