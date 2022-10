L’asbl Octobre Rose a imaginé un buste pour apprendre à connaître ses seins (vidéo)

C’est un dispositif unique en Belgique qu’est fière de présenter le Docteur Salima Bensalah-Bouziane et qu’il lui sera d’une grande aide dans ses actions de prévention du cancer du sein. "Une femme sur huit risque d’être touchée par un cancer du sein, rappelle la radiologue et présidente de l’ASBL Octobre Rose Tournai. Le cancer du sein représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Chaque année, quelque 11 000 cancers du sein sont dépistés, et la maladie touche les femmes de plus en plus jeunes. Le dépistage est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour détecter un cancer du sein. Effectué tôt, il permet d’augmenter les chances de survie, réduit les séquelles à l’issue des traitements et diminue les risques de récidive. "