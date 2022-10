La boutique de Céline devient « Pulpeuse en XL »

Inauguration très positive

Cette découverte constitua un véritable coup de cœur pour Céline qui disposait d’un site cinq fois plus grand que la pièce qu’elle utilisait en son domicile lorsqu’elle recevait les clientes de sa boutique en ligne. Depuis le mois d’août, elle a donc pris ses marques à la rue Jacob dans le centre de Marquain. "Les premières semaines de mise en route m’ont confortée dans le choix effectué. Outre ma fidèle clientèle via internet, j’accueillais de plus en plus de personnes de la localité, mais aussi des villages avoisinants, le bouche-à-oreille s’avérant également positif." La nouvelle étape fut l’ouverture officielle du 11 septembre. "Elle a connu un beau succès d’affluence. Je suis comblée. Rendre heureuse mes" pulpeuses "est un pari que je m’étais lancé et on peut dire qu’il est réussi. Toutes ont bien compris qu’on peut être séduisante avec nos formes et rondeurs" conclut Céline qui propose également un beau choix de souliers, sacs et bijoux de fantaisie.

Infos: Pulpeuse en XL est ouvert du mardi au samedi de 10 à 18h (18 h 30 le vendredi) rue Jacob 4 à 7522 Marquain – 0499/131422 – Également sur Facebook