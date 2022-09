Des travaux le long du boulevard Bara (Tournai): des perturbations à craindre

Le SPW a en effet décidé de réaliser des travaux de réfection du revêtement hydrocarboné du boulevard Bara, en face de la plaine des Manœuvres. Le chantier est annoncé du 3 au 10 octobre.

Deux zones de travaux sont prévues. La première concerne la voie latérale, dans le sens "rue Saint-Martin/place de Lille". Le stationnement (également sous les arbres) et la circulation y seront totalement interdits tout au long de la semaine prochaine. Un accès sera autorisé pour les riverains, uniquement du 4 au 6 octobre, et donc interdit lors des phases de rabotage, de pose et de séchage du tarmac.

La bande latérale du boulevard Bara sera interdite à la circulation et au stationnement, entre la rue Saint-Martin et la place de Lille. ©Google Street View

La voie principale du boulevard Bara dans le sens "place de Lille/rue Saint-Martin" fera également l’objet d’une réfection de voirie. La circulation sera ramenée sur une seule bande.