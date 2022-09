0,15€/kilo pour le bois de récup’, etc. : de bonnes affaires à la Matériauthèque de Tournai

On saura sur le long terme s’il y a une adhésion au concept, mais la première journée d’ouverture a démontré qu’il y avait une attente forte. Le grand hangar du quai Donat Casterman, complètement rempli avant l’ouverture officielle programmée samedi dernier, s’est vidé en quelques heures. "Beaucoup des matériaux récoltés au cours des trois derniers mois sont partis. C’est incroyable le monde qu’il y avait, on peut dire qu’on a été dévalisés", nous dit Mathias Lefebvre, coordinateur. "C’était plus calme aujourd’hui. Beaucoup de visiteurs ont encore trouvé leur bonheur, mais nous allons mettre à profit les journées durant lesquelles la Matériauthèque est fermée pour collecter de nouveaux matériaux et ne pas nous retrouver sans rien d’ici quelques semaines".

Les lots de carrelages ont eu leur succès samedi et mercredi. ©EdA

Comment la Matériauthèque reconstitue-t-elle ses stocks ? Grâce à beaucoup de particuliers qui ont chez eux des matériaux non utilisés après un chantier ou parce qu’un projet n’a pas abouti. "Nous récupérons aussi des matériaux auprès de professionnels de la construction ; ce sont généralement de plus gros lots, issus d’un couvreur qui a des excédents de tuiles, d’une menuiserie qui a fermé ses portes, d’un maçon qui a démonté proprement une terrasse, etc. Ces professionnels sont animés par un intérêt économique, celui de se débarrasser de déchets qui ont habituellement un coût, et par la volonté de participer à un système qui permet de redonner vie à des matériaux".

80€ le lot de carrelage

Il y a un peu de tout à la Matériauthèque: pavés, tuiles, portes, châssis, pièces de quincaillerie, bordures en béton, panneaux de bois, éléments de plomberie, baignoires, etc. Ces carreaux de moquette sont vendus 3€ le m2. Ce grand radiateur en fonte ? 35€. Ce lot de 131 pièces de carrelage, soit quelque 12 m2 ? 80€. Les chutes de bois vendues 15 cents au kilo ont eu énormément de succès, de même que les outils à mains, les beaux lots de pavés, les matières isolantes, etc.

Un stock de lavabos, de WC, de baignoires... ©EdA

Les acheteurs ont des profils très variés. "Les bons bricoleurs qui ont un petit chantier à faire ou à terminer, des gens de métier qui peuvent faire faire des économies à leurs clients …" Et que fait-on comme économie quand on achète quelque chose à la Matériauthèque plutôt que dans un magasin ou auprès de son fournisseur habituel ? "Il faut compter sur un prix qui représente entre la moitié et le quart du neuf".

https ://lamateriautheque.be/