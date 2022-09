Mais cette réussite est à nuancer: les Tournaisiens ont été moins nombreux à fréquenter la foire. Rien d’alarmant pour Anthony Mastrovalerio, président wallon de l’Union des industriels forains belges, et du Comité de promotion de la foire de Tournai. "On a été habitués à un engouement plus grand les deux dernières années parce que Tournai était une des rares villes à accepter les forains", précise-t-il.

La Ville de Tournai a en effet maintenu la foire de septembre en 2020 et en 2021, en adaptant l’événement aux mesures sanitaires. "On est revenu au taux de fréquentation d’avant la crise Covid, indique Anthony Mastrovalerio, mais on ne peut pas s’attendre à des miracles par les temps qui courent."

Ce qui est clair, c’est que les forains n’ont pas attendu qu’un miracle tombe du ciel pour prendre des initiatives et entretenir leurs précieux liens avec la Ville de Tournai.

Cette année, des feux d’artifice à bruit contenu ont été organisés pour la première fois. Le spectacle était tout aussi beau, mais bien moins bruyant. "C’est plus coûteux, mais ça arrange la Ville. Il n’y a pas eu de plaintes cette année, alors qu’il y en a presque à chaque fois", souligne Anthony Mastrovalerio.

Les deux feux d’artifice, les 10 et 24 septembre, ont suscité les applaudissements du public.

Autre fait marquant de cette édition 2022: les forains ont permis à 362 enfants des institutions tournaisiennes (principalement du CPAS) à profiter des attractions gratuitement le temps d’une après-midi. "Les enfants étaient contents, c’est le principal", se réjouit Anthony Mastrovalerio.

S’adapter à la crise

Bien que les forains fassent preuve de générosité, certains sont tout de même impactés par l’inflation. "Tous les produits de base, comme l’huile et la farine, sont plus chers, alors on a dû augmenter nos prix aussi", admet Mme Bairolle, foraine.

"Ce n’est pas facile de faire des généralités car tous les forains ne proposent pas la même offre", nuance Anthony Mastrovalerio. Une chose est sûre: le dernier dimanche, jour des tarifs réduits a, comme toujours, attiré un plus large public.