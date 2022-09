"Ma mère me versait de l’argent. Je l’ai utilisé pour financer le largage", a confié le prévenu à la juge Pichueque. "Bien entendu, elle n’était pas au courant. La drogue est tombée dans le préau de l’établissement pénitentiaire. Tout avait été prévu. Les autres détenus savaient que le cannabis m’était destiné".

"Pour certains, la prison reste un moyen de s’écarter du milieu de la drogue mais vraisemblablement pas pour le prévenu", a déclaré le représentant du ministère public. En état de récidive, Lucien risque une peine d’un an de prison.

« Récurrent au sein des prisons »

"Prisonniers, gardiens et même certaines directions vous confieront qu’il semble plus facile de trouver de la drogue dans le milieu carcéral qu’à l’extérieur. La moitié du cannabis retrouvé en possession de mon client était réservée à un tiers", a précisé Me Ronveau, avocat de la défense, lors de sa plaidoirie.

"Malheureusement, on peut tout larguer aujourd’hui. Des chargeurs, des téléphones, de la drogue et même des McDo ! Cela reste assez récurrent au sein des prisons".

Toujours selon le conseil de la défense, depuis qu’il a été transféré à la prison de Leuze, Lucien semble peu à peu reprendre la voie de la sagesse.

"Il travaille et s’occupe du nettoyage pour gagner sa vie. Car oui, en prison, il faut aussi travailler !". Un sursis simple a été sollicité. Le jugement sera prononcé le 25 octobre.