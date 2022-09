1 300 doses par jour au centre de vaccination de Tournai

Tout a été mis en œuvre pour garantir le bon fonctionnement du centre. Ainsi, afin d’éviter les longues files d’attente, un guichet d’enregistrement pour les personnes venant sans rendez-vous a été ajouté.

Aucune dose n’est jetée

"L’organisation du Centre est précise et minutieuse. Aucune dose n’est jetée, insiste Jordan Halconruy, directeur du Centre, s’il en reste, on rappelle les personnes qui n’avaient pas de rendez-vous".

Actuellement, toutes les personnes âgées de plus de 50 ans ont reçu leur convocation et sont en mesure de prendre rendez-vous. Les plus jeunes peuvent se présenter au Centre, sur base volontaire et sans rendez-vous.

"On est à environ 1300 doses par jour, mais on pourrait faire plus", assure Jordan Halconrey.

Alors que les Athois ont la possibilité de se faire vacciner dans certaines pharmacies de leur région, beaucoup préfèrent malgré tout se déplacer jusqu’à Tournai. Rien de bien surprenant pour Dominique Cardinale, coordinatrice médicale du Centre : "Les gens viennent ici car il y a un vrai encadrement médical, explique-t-elle ; ils peuvent trouver réponse à toutes leurs questions. Il ne faut pas oublier que le vaccin est récent".

Le Centre de vaccination est située à l’avenue de Maire (ancien magasin Cuisinella) ; il est accessible du lundi au samedi de 8h30 à 18h30. Pour prendre rendez-vous : www.jemevaccine.be ou 071 31 34 93