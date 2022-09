Les "Géants et Minuscules" étaient de taille sur la grand-place

Ce dimanche 25 septembre, il y a des géants traditionnels, des créatures hors normes de théâtre de rue, des marionnettes ou encore des œuvres d’art aux allures anthropomorphiques.

L’événement "Place des Marionnettes", cette année à hauteur de "Géants et Minuscules", a inauguré la nouvelle édition du "Festival Images Découvertes et Marionnettes" ainsi que le rendez-vous "Arts dans la Ville". L’idée était de confronter les différentes échelles dans une pléthore de propositions.

"On a invité des marionnettes d’Angleterre, de Hongrie, d’Espagne, d’Italie,… en plus de nos géants de quartier. On a voulu mélanger les personnages et les factures. C’est aussi une première sortie pour des créations nées d’ateliers participatifs mis en place par plusieurs artistes associés, comités de quartier, associations", explique Françoise Flabat, directrice du musée de la marionnette.

La marionnette géante du Centre

Vers 16h, la foule se rassemble. "La Ville de Tournai est très honorée de pouvoir présenter une marionnette géante à l’effigie d’Hélène Dutrieu", annonce Sylvie Liétar, échevine de la culture.

Commandée par le Centre de la marionnette à l’artiste plasticien, Dorian Demarcq, cet exemple féminin est enfin dévoilé après des mois de travail. Le créateur, présent pour l’occasion, vient placer une flèche sur son bonnet de première femme aviatrice. "On l’appelait la fille de l’air, mais aussi la flèche humaine. Elle a notamment excellé dans les courses cyclistes", précise Françoise Flabat.

Hélène Dutrieu sera entreposée au sein du musée et "son histoire particulière sera racontée durant de futures animations".

Le "Festival Images Découvertes et Marionnettes" se poursuit jusqu’au 4 octobre avec des représentations, parcours, rencontres professionnelles et expositions.