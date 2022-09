Un habillage explicatif autour de la zone de chantier du Carré Janson à Tournai

Les travaux de gros œuvre avaient commencé avec le percement de la façade des archives pour permettre aux gros engins de chantier d’accéder à la cour intérieure de 500m² qui abritera un auditorium de 250 places. Un important terrassement a été nécessaire pour atteindre le niveau de la place Paul-Émile Janson, situé quelques mètres plus bas.

À l’extérieur du chantier, des panneaux historiques et techniques. ©EdA

La construction de la base en béton qui recevra deux des quatre colonnes métalliques du futur belvédère se poursuit. De même que la finalisation des dalles et poutres de l’atrium, la partie haute des gradins qui fera la liaison entre la place Paul-Émile Janson et la place de l’Évêché situées à des niveaux fort différents.

D’ici quelques jours, l’étude des façades va débuter en perspective de leur rénovation. Un échafaudage a déjà été placé à l’extérieur de plusieurs bâtiments.

Des échafaudages seront montés dans la cour pour débuter le nettoyage des façades et le traitement des pierres.

En octobre, on procédera au démontage des ardoises de la bibliothèque en vue de leur tri et de la sélection des pièces qui seront replacées sur le bâtiment de l’Hôtel.

Les volumes ont été complètement transformés. Comme cette partie qui a pris beaucoup de hauteur. ©EdA

La fin du chantier aux alentours de la fin de l’année 2024

Entre décembre 2022 et février 2023, un chantier spectaculaire consistera en la mise en place progressive de la charpente métallique qui couvrira l’auditorium. Dans la foulée se fera la construction de l’extension, le fameux belvédère qui offrira un point de vue unique sur la ville et sur la Cathédrale, dont l’accès sera assuré par un ascenseur panoramique actuellement en cours de réalisation à partir du rez-de-chaussée. "Le montage de cette charpente en acier sera très spectaculaire et sera bien visible de la place Paul-Émile Janson", indique l’échevin Philippe Robert, en charge des projets européns.

Le chantier n’a pas connu de gros retards et les délais sont plus ou moins respectés. En principe, les travaux seront terminés aux alentours de la fin de l’année 2024.

Des dizaines de mètres d’explications

Au moment où de nouvelles étapes du chantier débutent, des panneaux et des bâches sont venus habiller les palissades de chantier sur les places Paul-Émile Janson et de l’Évêché.

Des plans, des textes, et des photos de Julien Lanoo. ©EdA

Les contenus, tantôt historiques, tantôt pédagogiques, offrent à voir quelques plans et perspectives 3D pour se faire une idée du projet, ainsi que des photographies de l’intérieur du site prises par le photographe Julien Lanoo. "Ces panneaux s’adressent aux Tournaisiens qui souhaitent en apprendre davantage sur ce chantier, mais aussi aux touristes pour lesquels les textes ont été traduits en néerlandais et en anglais", explique Philippe Robert, échevin en charge des projets européens menés par la ville.