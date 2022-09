Ere : défi sportif et solidaire face à l'autisme

Isabelle et Martin habitent à Ere, juste à côté d’un centre pour personnes handicapées. Ils sont quotidiennement témoins des difficultés entourant le handicap et se sentent concernés.

"C’est impossible de rester indifférents, avoue Martin Lemaire, peu importe la cause soutenue par CAP48, on aurait quand même participé à cette marche."

Le couple prend part à l’action de CAP48 pour la première fois. Ils démarrent fort, en ne choisissant pas l’option la plus facile. Les cent kilomètres pouvaient en effet être effectués de manière "connectée" du 5 au 25 septembre, via une application mobile.

"On marche régulièrement, donc on aurait vite atteint les cent kilomètres", explique Isabelle. "En plus, les gens vont plus facilement faire un don s’il y a un vrai challenge", poursuit son conjoint.

Préparer le terrain

Bien qu’ils aiment les longues randonnées, tenir une telle distance sur un terrain vallonné reste une épreuve de taille pour eux. Les trails à Trois-Ponts sont bien plus escarpés que ceux de la région tournaisienne.

"On a passé nos vacances dans les Hautes-Alpes. C’était une bonne préparation", indique Isabelle. Afin d’entamer le parcours avec l’esprit plus serein, le couple s’est également rendu plusieurs fois à Trois-Ponts pour faire du repérage.

Isabelle et Martin ont sillonné les trois trajets tracés par CAP48, de jour comme de nuit. "On s’est dit qu’il fallait absolument le faire de nuit. On est arrivés sur place à minuit et on a marché plusieurs heures dans le noir", raconte Martin. "On a même croisé des sangliers", s’amuse Isabelle.

Toutefois, ils n’ont pas voulu s’entraîner à outrance. "On n’a pas suivi de régime particulier, ou marché beaucoup plus souvent qu’à notre habitude", précise Martin.

"Si c’est trop dur, on se relayera, indique Isabelle, notre but est de faire les cent kilomètres ensemble. On espère pouvoir récolter le plus d’argent possible, mais c’est aussi un défi personnel."

Pour soutenir l’initiative d’Isabelle et de Martin, il est possible de faire un don jusqu’au 16 octobre.

https ://agir.cap48.be/team/im-solidere