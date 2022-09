Tournai-Ere, oui, Ere-Willeau, non pour le tracé du pré-RAVeL­ - Plus d’avantages que d’inconvénients

Luc Triaille a apostrophé le bourgmestre concernant ce projet qu’il juge "démesuré par rapport à son utilité et à son coût financier", avant d’avancer des arguments sur la dangerosité de cette voie cyclable, notamment sur les risques d’inondation (que l’échevin Jean-François Letulle réfute).

Des quatre kilomètres prévus initialement au départ, il n’en restera finalement qu’un peu plus de la moitié. Le pré-RAVeL devait relier l’entrée de Tournai (rue du Général Piron) à Willemeau. La majorité abandonne finalement le tronçon entre Ere et Willemeau pour ne conserver que la partie la plus proche de la ville. Un deuxième compromis en quelques mois, donc.

Trouver une solution pour le terrain de tennis

Au printemps, Jean-François Letulle précisait que la piste cyclable, qui devait normalement sonner le glas du terrain de tennis d’Ere, serait finalement déviée pour ne pas le sacrifier. Aujourd’hui, c’est le tronçon qui relie la ferme des Coquelicots à Willemeau qui passe à la trappe. "C ’est en faisant preuve de compréhension que l’on a décidé de ne pas poursuivre ce réseau sans avoir une véritable solution alternative pour le terrain de tennis ou en ne priorisant pas la liaison qui était envisagée de la ferme des Coquelicots vers Willemeau ", répond l’échevin au citoyen venu interpeller les élus.

Un rétropédalage pour apaiser les opposants ? La réalité est un peu plus complexe. La Ville de Tournai a rentré plusieurs dossiers auprès du pouvoir subsidiant. L’objectif était de se constituer une marge de sécurité, "mais on savait qu’on ne pourrait potentiellement pas tout réaliser", indique Jean-François Letulle. "En modifiant le tracé pour contourner le terrain de tennis, on perdait en attractivité. Donc on a fait le choix de ne pas prioriser le tronçon qui relie Ere à Willemeau. Ma volonté était de créer des cheminements entre le centre de Tournai et les plus proches villages, la première ceinture. " En dépit des coups de boutoir des opposants, ce sera le cas jusqu’au centre culturel et sportif d’Ere. Pas plus loin. Mais plus tard ? "Pas sous cette mandature en tout cas", précise encore l’élu. "Tant qu’on ne trouve pas une solution viable pour délocaliser le terrain de tennis auquel les gens d’Ere sont très attachés, cette partie du tracé n’avancera pas", conclut Jean-François Letulle dans une volonté d’apaisement.

L’échevin est-il surpris du succès de cette pétition ? "Pas vraiment, parce qu’elle joue sur des questions émotionnelles."

Non au béton, non aux inondations, non à la destruction de la nature: c’est ce qu’on peut lire en préambule à cette missive qui doit être transmise aux autorités tournaisiennes. "L es crues de 2016 sont encore dans toutes les mémoires à Ere et à Willemeau. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que le pré-RAVeL sera aménagé sur une ancienne ligne de chemin de fer, sous laquelle le sol est déjà chargé et relativement imperméable. Autour du cheminement actuel, l’eau stagne et il y a de nombreuses flaques. La réalisation du tracé cyclable doit aller de pair avec des aménagements sur les côtés, une rigole notamment, pour permettre à l’eau de ruisseler. D’après moi, le pré-RAVeL ne va pas aggraver le problème des inondations (déjà réduit avec divers aménagements sur le rieu de Barges), il va l’atténuer. "