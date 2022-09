Les premières vendanges du Domaine de Longuesault, à Ere, ont été très généreuses

Les premières vendanges ont été excellentes. Ce ne sont pas Lara ni Philippe Couplet qui s’en plaindront. ©EdA

Le couple n’est pas peu fier de pouvoir réaliser l’ensemble du processus au sein de la propriété pleine d’histoire: la partie la plus ancienne, datant de plus de 900 ans, était une ferme de l’ancienne Abbaye de Saint-Martin.

"C’était une volonté forte de planter nos vignes tout près du chai installé dans notre ferme, où on fait absolument tout de A à Z: la récolte, le pressage, la vinification, etc.". Lorsque Philippe a repris progressivement l’exploitation de son père voici trois ans, s’est imposée la nécessité de diversifier l’activité agricole des grandes cultures, "de plus en plus compliquée et sujette à de plus en plus de contraintesauxquelles on n’a aucune maîtrise".

Les vignes ont été plantées sur deux parcelles toutes proches de la ferme. ©EdA

Pour développer son affaire, le couple s’est entouré de personnes spécialisées dans l’ensemble des domaines du vin. "On ne veut rien laisser au hasard, on se professionnalise le plus possible. C’est un métier qui demande énormément de compétences: il faut bien entretenir les vignes, vinifier correctement, commercialiser…"

14 000 pieds de vigne

Les 14.000 pieds de vigne ont été généreux pour les premières vendanges du Domaine de Longuesault. Philippe et son épouse ne regrettent pas les cépages choisis; des variétés interspécifiques résistantes aux maladies, qui conviennent bien à notre climat, et nécessitent peu de traitements. "Ainsi, nos vins seront bio et en accord avec leur environnement. Nous ne nous voyions pas faire le choix de cépages classiques français: la Champagne, pour citer un exemple, c’est à 250 km d’iciet ils font très bien leur travail là-bas".

Le chai a été installé dans l’ancien garage à véhicules de la ferme, très joliment aménagé. ©EdA

Six cépages différents

Le choix du bio et la volonté de produire des vins au caractère local et bien belge a influencé le choix des cépages. À Ere, il y en a six: Johanniter, Muscaris et Souvignier gris pour les blancs; Rondo, Regent et Cabernet Cortis pour les rouges. "On est parti du principe que le blanc est un peu plus adapté à nos climats, donc il représente 85% de notre production".

Philippe et Lara sont heureux d’avoir vécu deux week-ends intenses à l’occasion des vendanges, passés avec des membres de la famille, des amis et des connaissances. Quelque dix mille bouteilles seront mises en production. Malgré une récolte extrêmement encourageante dans un domaine pourtant encore fort jeune, le couple ne s’emballe pas. "On veut y aller progressivement. Ce qu’on fait, on veut le faire bien et ne pas vouloir grandir absolument. Mais la gamme sera appelée à s’étendre, toujours avec des rouges, des blancs, des rosés et des bulles" .

Quatre journées de vendanges ont été nécessaires cette année.

Mine de rien, le vin belge commence à se faire une réputation dans notre pays et même à l’étranger. Philippe et Lara ne doutent pas que leur Domaine trouvera sa place dans ce paysage assez récent. "La gamme de vins que nous avons choisie permet de nous différencier de pas mal d’autres vignobleset trouvera son public".

Le raisin de table a déjà eu énormément de succès

La capacité de stockage du chai, superbement aménagé dans l’ancien garage à voitures de la ferme, suffit à contenir toute la production du Domaine. "Nous avons investi dans du matériel neuf pour les cuves, et aussi d’occasion, comme ce pressoir acheté en Bourgogne qu’on n’utilise quand même que quelques jours par an", témoigne Philippe.

Le raisin a bénéficié d’un excellent ensoleillement. ©EdA

Toute la production n’est pas partie dans les cuves de fermentation inox thermorégulées. Du raisin de table, en quantité relativement modeste pour l’instant, s’est bien vendu sur les étals de commerces spécialisés dans le circuit court et auprès de producteurs de la région. "La production était assez restreinte car nous voulions tester d’abord ce type de raisin qui, d’ordinaire, vient de Sicile et d’Italie en général. L’essai a été très concluant, les gens ont adoré notre raisinqui est parti très vite", sourit Lara.