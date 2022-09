Le Tournai d’avant: à la Maison des Anciens Prêtres, pour n’avoir pas à mendier leur pitance…

Briscot

Intelligent, Walter est, dès son jeune âge, assidu aux leçons de l’école capitulaire et, en tant que primetier, aux différentes cérémonies religieuses. A cette époque, les rues non éclairées ne sont pas très sûres et son père, cordonnier dans la rue Haigne, l’accompagne. Ceci soulève la douce ironie du boulanger voisin qui l’interpelle: "Veux-tu faire de ton fils un évêque, que tu le conduis chaque jour à la cathédrale?". La réplique est brève. "Et pourquoi pas, après tout". Le boulanger rétorque aussitôt: "s’il devient évêque, je m’engage, lors de son installation, à payer le pain du repas".

Ainsi fut fait lorsque, accompagnant la croisade assiégeant Damiette, la nomination lui parvient.

Sur ce plan du XVIe, à droite de la cathédrale, la rue du Four Chapitre et les Anciens Prêtres. ©ÉdA

Sans le sou

Etre prêtre, répondre à une vocation qui élève l’Homme, c’est très beau; encore faut-il nourrir le corps! Or, en ce temps-là et longtemps encore après, le curé d’une paroisse n’a comme ressources que celles qui lui viennent de sa communauté. Si vous avez la chance d’être nommé dans un village ou un bourg riche, les quêtes, mariages, enterrements, obits et autres cérémonies vous assurent le pain quotidien. Mais si lieu de ministère est pauvre, rural par exemple, il n’y a pas grand-chose dans la sébile et les mets sur la table sont plutôt spartiates.

Dû à Walter de Marvis, le choeur gothique de la cathédrale vers 1930. ©ÉdA

Conscient du problème car il a chevauché tant de jours dans son immense diocèse, Walter de Marvis intervient et signe en 1251, la veille de la purification de la Vierge, cet acte fondateur: "Walter, par la grâce de Dieu évêque de Tournai (..), avons voulu, dans les limites de nos moyens, pourvoir au nécessaire des vieux prêtres du Seigneur et ce, afin de les mettre à l’abri de la mendicité. C’est pourquoi nous avons transféré à titre d’aumône, tous biens quelconques, terres, la grande maison avec le four et le fond, telles que nous les avons acquises de nos deniers. Nous voulons que tout cela continue et constitue à perpétuité leur domaine et ordonnons que Chapitre, doyen, chancelier de l’Evêché aient la surveillance des prêtres, le droit de les nommer, de les recevoir ou de les renvoyer"

Pas pour moi…

La Maison se situait rue du Four Chapitre. Sa grande porte était située, en montant depuis la rue de Courtrai et à droite, après deux maisons particulières, le collège St-Paul, la demeure du boulanger du Chapitre derrière le puits l’Evêque.

"Trop contraignant pour moi" c’est ce qu’ont dû se dire de nombreux ecclésiastiques face aux contraintes liées à leur entrée, et il n’y eut jamais pléthore avec dix à quinze résidents.

Le quartier cathédral durant le moyen-âge. ©ÉdA

Le prêtre qui y était admis devait abandonner la moitié de ses biens à la communauté; apporter un lit, des vêtements et une offrande consistant en une pièce d’orfèvrerie de huit onces (environ 250 grammes). S’il en est incapable, il est privé de vin tant que l’offrande n’est pas payée.

Ajoutez-y la défense de fumer, de s’éloigner de plus d’une cinquantaine de mètres de leur résidence, ceci faisant comprendre le peu d’intérêt manifesté. La situation restera telle jusqu’au milieu du XVIIIe et le changement est alors radical. (à suivre).