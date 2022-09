Chanson wallonne, entre traditions et amitiés

La Compagnie avait-elle décidé que la morosité automnale serait bannie? En tout cas, les allocutions n’ont pas manqué de faire sourire et même de friser l’ironie. Car le bourgmestre s’est adressé à chacun des compagnons pour en souligner, avec beaucoup de verve et d’anecdotes, les petits travers du quotidien, et surtout "q ue j’dois m’limiter à cheoncq minutes alors que j’suis dans m’barak (hôtel de ville)", ajoute-t-il. Évidemment, le président Jonathan Delforge n’a pas été en reste dans la réplique. Tout ça ne manquait pas de sel dans un respect évident et, ici également, la vie tournaisienne dans ses travers permettait de cheminer de la cocasserie à une certaine vérité.