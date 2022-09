Centre Croix-Rouge: La Défense récupère un bâtiment, 200 résidents dans des containers-logements

Sept ans plus tard, l’ambiance était à nouveau au déménagement en cette fin d’été. "La Défense nous a fait part de sa volonté de récupérer le bloc C pour la fin du mois de septembre, rappelle Marie Olivier, directrice adjointe. Dans ce bâtiment, nous hébergions 204 personnes, et il a donc fallu trouver une solution pour compenser cette perte de places. Au vu du contexte de la crise migratoire, il n’était en effet pas envisageable de diminuer la capacité d’accueil du centre de Tournai, qui a d’ailleurs dû être augmentée, il y a quelques mois, à 750 places, afin de gérer au mieux la situation actuelle… même si cela reste insuffisant pour accueillir toutes les personnes qui introduisent une demande d’asile en Belgique."

Avec l’accord de La Défense, la Croix-Rouge a pu installer, à l’entrée et à l’arrière du site, une soixantaine de containers "logement" qui peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. "Avec tout le confort nécessaire, souligne la directrice adjointe. Davantage de blocs sanitaires ont aussi été installés à proximité de ces containers. Les résidents ont déjà pu prendre possession de ces lieux depuis quelques jours, et semblent bien s’y plaire. Après avoir transféré tous les résidents, nous procédons cette semaine au retrait du mobilier du bloc C afin de le transférer à Jemappes pour le futur centre d’accueil et de rendre les clés, la semaine prochaine, à La Défense." Des résidents sont également logés dans des "campos", des tentes dressées dans un entrepôt.

"Actuellement, les places d’accueil dans les centres sont chères, reconnaît Marie Olivier. À peine un résident parti, un autre prend sa place! La durée de séjour varie d’un cas à l’autre, en fonction de la nationalité, du suivi de la procédure, de la situation personnelle, etc." Parmi les 750 résidents (dont une cinquantaine d’enfants), 200 proviennent d’Afghanistan. "Nous avons aussi pas mal de gens originaires de Guinée, d’Érythrée, de Palestine… Il y a vraiment une grande mixité culturelle et géographique; davantage qu’il y a sept ans, à l’ouverture du centre."