Les pavés continuent à alimenter les débats à Tournai

Benjamin Brotcorne (Ensemble) estime que la commune devrait profiter de ces chantiers pour mettre en place une bande lisse destinée à faciliter le passage des vélos et des trottinettes. "Sur les tronçons pavés, c’est mission impossible. Il n’est pas impayable de profiter de ces aménagements pour installer de telles bandes de béton. Pourquoi ce qui est possible dans d’autres villes ( NDLR: le conseiller cite l’exemple de la rue de Nimy, à Mons), elles aussi patrimoniales, n’est-il pas possible à Tournai?"

«Les travaux d’entretien ont leur spécificité»

L’échevine des travaux, Laurence Barbaix, glisse que la voirie n’est pas toujours suffisamment large pour envisager de tels aménagements. "Et quand ils sont refaits régulièrement, les pavés ne sont pas si mauvais à utiliser pour un cycliste".

Jean-François Letulle, échevin de la mobilité, donne une explication plus technique: "Évidemment, j’aurais souhaité qu’on puisse envisager à la rue des Maux une bande cyclable telle que celle qui existe à la rue Royale. Mais le coffrage nécessaire pour réaliser ce type d’aménagement doit être plus profond et nécessiterait la réfection de toute la voirie. Ce n’est pas exactement le même type de chantier que celui d’entretien et de remplacement de pavés plus en surface".

Le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, embraie: "Il y a une grande différence entre les travaux d’entretien, plus superficiels, et les travaux proprement dits qui impliquent des budgets fort conséquents, comme ce qui a été fait à la rue Royale et sera fait à la rue Saint-Martin". Pour M. Delannois, les deux types de travaux se justifient en fonction des circonstances. "Les travaux d’entretien ( NDLR: tous les 5-10 ans en moyenne) sont absolument nécessaires car ils permettent d’éviter ce qu’on subit aujourd’hui à la rue Saint-Martin , où je ne veux pas lancer la ville dans un grand chantier de travaux inutiles. Et ils causent moins de désavantages, notamment pour les commerces". Mais ils suscitent parfois des frustrations parmi des citoyens. "Par exemple, des gens auraient aimé mettre des plantations à la rue du Cygne et à la rue des Maux. Or, ce n’est pas possible non plus, parce qu’on n’est plus dans le cadre d’un entretien, parce qu’il faut un permis d’urbanisme, parce que les budgets ne sont pas comparables".

Une moyenne de 25 cm

Lundi soir, au terme du débat, le conseiller Vincent Lucas (MR) a invité le bourgmestre à aller prendre ses mesures à la rue des Maux. "S’il n’y a que cinq centimètres de stabilisé sous les pavés, ça ne tiendra pas".

Paul-Olivier Delannois l’a pris au mot et est allé vérifier ce mardi matin. Là où il a pris ses mesures, il y avait 23 centimètres. "C’est largement suffisant pour remettre correctement des pavésdont l’épaisseur est comprise entre 14 et 17 cm", insiste-t-il. Tanguy Mariage, ingénieur de la division technique de la ville, acquiesce. "Pour des pavés oblong de réemploi en pierre naturelle, le CCT Qualiroutes (qui fixe les bonnes pratiques et définit ses cahiers des charges en Région wallonne) impose une couche de pose comprise entre 3 et 8 cm. La hauteur disponible moyenne de 25 centimètres suffit donc largement même pour le pire scénario de 17 + 8 cm".

Mardi, Vincent Lucas nous disait ne pas contester ces chiffres malgré ses doutes exprimés la veille. "Ce que je voulais dire, c’est que je ne pouvais pas être d’accord avec les considérations techniques avancées par l’échevin Letulle pour ne pas vouloir aménager des bandes cyclables là où on enlève les pavés. Il raconte n’importe quoi: avec une hauteur disponible de 25-30 centimètres, il est parfaitement possible de mettre un filet d’eau à plat d’une épaisseur de 15 centimètres, une bande de béton armé avec un joint de dilatation tous les 5 à 10 mètres: ça tiendra sans aucun souci".