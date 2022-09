À Saint-Luc (Ramegnies-Chin), on attend les radars fixes promis

Cet accident avait remis en évidence l’insécurité routière le long de la RN50, notamment à proximité des passages pour piétons et malgré les adaptations déjà mises en place: rétrécissement de la chaussée, installation d’une berme centrale, amélioration de l’éclairage pour les passages piétons.

Plusieurs réunions ont eu lieu assez rapidement suite à l’accident, auxquelles assistaient, outre des représentants de l’école, des membres de l’administration wallonne et du SPW, les autorités communales, la police de Tournai, etc. "Un travail très intéressant avait été réalisé pour associer les remarques et les constats des uns et des autres, et nous avions compris qu’il y avait une volonté d’avancer assez vite sur ce dossier de sécurisation. Le mois de juin avait été évoqué pour faire le point. Or, la rentrée scolaire a eu lieu et on ne sait toujours pas où en est ce dossier", déplore un membre du comité de direction de l’école.

Certaines propositions avaient été avancées, comme l’amélioration de l’éclairage des passages pour piétons, une meilleure visibilité de la présence d’une école, la mise en place d’un panneau "zone 30" lumineux, l’ajout de rembardes dans la zone centrale du passage piétons, etc. "Certaines de ces mesures ne doivent pas coûter des fortunes, on a l’impression d’être oubliés. Des élèves et professeurs le regrettent amèrement".

Des difficultés d’approvisionnement

Quid des deux radars fixes annoncés à proximité de chaque passage pour piétons par la ministre wallonne en charge de la Sécurité routière, Valérie De Bue, pour faire respecter les limitations de vitesse?

Un protocole d’accord a été signé entre plusieurs parties, dont le procureur du Roi de Mons, le chef de corps de la zone de police du Tournaisis, le bourgmestre de Tournai et les ministres de la Sécurité routière et de la Mobilité.

Le dossier administratif est bouclé. Mais il faudra encore attendre un certain temps avant de voir apparaître le dispositif. "Ce dossier de radars est considéré comme prioritaire, il n’y a aucun doute là-dessus. Mais des délais supplémentaires dans sa concrétisation sont dus à des difficultés d’approvisionnement de certaines pièces nécessaires pour la mise en place et le fonctionnement des radars, en raison du marché international actueltrès difficile", indique Jean-Philippe Lombardi, porte-parole du cabinet de la ministre. "Les radars seront placés le long de la chaussée au plus tard à la fin du printemps 2023, mais ça pourrait se faire plus rapidement".

En attendant, il a été proposé à la zone de police du Tournaisis de placer régulièrement son radar mobile LIDAR. "Lorsque ce dispositif temporaire est mis en place, on constate que les gens font attention. Chaque fois qu’il est mis en fonction, des milliers d’automobilistes sont flashés. Mais ils reprennent leurs mauvaises habitudes et peinent à respecter les limitations de vitesse dès qu’il disparaît du paysage, malgré tous les dispositifs de prévention et les aménagements déjà mis en placevers 2016", regrette-t-on à Saint-Luc.