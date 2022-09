Tournai : le bonheur à l'école, c'est possible

L’équipe a voulu dépoussiérer les pratiques PMS et son image en proposant une année de réflexion sur l’accrochage scolaire qui rassemblerait tous ses partenaires.

"L’accrochage scolaire ou qu’est-ce qui motive nos jeunes à se mettre en mouvement le matin pour se rendre à l’école prend tout son sens après ces temps de crise… Vision résolument positive du décrochage scolaire massif inhérent à nos temps de crises. Cette année de travail commencera par notre conférence tel un coup d’envoi. Suivront au cours de l’année, des moments particuliers pour les professeurs, les parents et évidemment les élèves. Le docteur Thill nous a suivis dans ce challenge, il s’est rendu disponible pour parler du "bonheur à l’école" à nos jeunes, leurs parents, leurs enseignants, leurs éducateurs et à toutes les professions qui touchent de près ou de loin le milieu scolaire pour aborder ce sujet on ne peut plus actuel", notent Caroline Di Gregorio, directrice, et son équipe. Une inscription est souhaitée à l’adresse inscriptionpms@gmail.com Une participation de 2 € sera demandée à l’entrée.