Nouvelle saison pour Pastourelle

Pas de rentrée prématurée comme les écoliers pour l’ensemble vocal « Pastourelle » mais retrouvailles traditionnelles le second vendredi de septembre. Sous la présidence de Jean-Paul Snappe, la bonne humeur constitua le fil conducteur de l’assemblée générale. Au cours de celle-ci, on ne manqua pas d’évoquer le voyage du 40e anniversaire reporté deux ans pour la raison que tout le monde connaît. « Les visites de Strasbourg, du Mont Sainte-Odile, d’Obernai où les choristes templeuvois ont effectué un concert dans le cadre de la Fête de la musique et le spectacle toujours chatoyant du Royal Palace à Kirrwiller resteront d’agréables souvenirs pour tous les participants », indique le secrétaire Roger Maes. Les choristes toujours placés sous la direction de l’incontournable André Fatrez sont déjà bien mobilisés afin d’être au top le samedi 19 novembre. Ce soir là, dans le cadre de la Sainte-Cécile, ils animeront l’office religieux célébré en l’église Saint-Étienne. Le comité tient à rappeler que toute personne qui souhaite chanter à 4 voix et rejoindre Pastourelle est la bienvenue. Les répétitions ont repris le 13 septembre et sont programmées chaque mardi de 19h30 à 21h30 à l’école communale (entrée côté rue de Formanoir) JPN