En substance, le dossier faisait état de la construction et de l’exploitation de trois éoliennes le long de l’autoroute A8 (Mourcourt). "Il avait été refusé par les fonctionnaires de la Région wallonne à Mons. Nous avions introduit un recours accepté par les ministres de l’époque, en 2019", rappelle Isabelle Krier, responsable de projets pour la firme anversoise. Le conseil d’État avait finalement mis trois ans à statuer et à rendre un verdict négatif, en mai 2022. "Un recours qui porte davantage sur la forme que sur le fond. Certaines motivations concernant l’impact de l’installation étaient manquantes dans le permis unique", poursuit notre interlocutrice.

Cinq mois plus tard, Storm retourne en croisade avec un complément à l’étude d’incidences réalisé par le passé. "Comme le dossier date de 2017-2018, on doit y apporter des mises à jour pour répondre à la législation actuelle", précise Isabelle Krier. La société anversoise met en avant un nouveau modèle d’éolienne pour son futur parc, "étant donné que le constructeur originel a fait faillite."

Plus d’électricité que les estimations de 2017

Plus moderne, cette éolienne est dotée des mêmes caractéristiques la précédente. Une hauteur jusqu’au rotor à 84,5 mètres et à 150 mètres avec la pâle. "Les trois points définis pour les implantations ne changent pas non plus. En revanche, les conditions sectorielles ont évolué concernant l’ombrage et l’acoustique des projets éoliens. Nous nous sommes donc alignés aux normes."Les trois éoliennes, quand elles tourneront, ne dépasseront pas 43 décibels. "N ous aurons aussi un parc capable d’assumer une production d’électricité supérieure à celle initialement annoncée", estime Isabelle Krier.

Autre point important du dossier d’origine, les trois éoliennes pourront encore être bridées la nuit.

Il aurait pu se concrétiser en 2020. Mais le parc éolien de Mourcourt (ainsi que celui de Rumilies, de l’autre côté de l’A8) est toujours en gestation.

Le recours au Conseil d’État fait rétrograder d’un échelon le dossier. Après l’enquête publique (ouverte le 23 septembre et qui se clôturera le 24 octobre), les remarques des riverains seront transmises aux trois autorités communales à Tournai, Frasnes et Celles.

Les collèges communaux rendront un avis, collecté avec d’autres instances et transmis aux ministres Céline Tellier et Willy Borsus. Les deux élus wallons rendront le verdict final, qui peut encore être réévalué si un autre recours au Conseil d’État est introduit. Autrement dit, un chemin encore semé d’embûches pour le parc éolien.