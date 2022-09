Un seul exposant à la dernière brocante des 5 Clochers à Tournai

Le rendez-vous qui pendant quelques années a connu un grand succès n’a jamais vraiment redécollé. Parmi les quelque 60 emplacements de 12 mètres carrés (trois mètres sur quatre), jamais plus de la moitié n’ont été occupés. "Je sais qu’il faut du temps pour fidéliser des vendeurs et des visiteurs", nous dit Cédric Neyrinck, qui veut encore y croire.

Que s’est-il passé samedi, une journée qu’on n’annonçait pas particulièrement exécrable au niveau météorologique? "C’est un jour sans que je n’explique pas vraiment. Les brocanteurs exposent des marchandises de qualité, l’aspect qualitatif n’est pas en cause".

L’hypothèse selon laquelle des participants ont pu penser que l’accès serait rendu difficile en raison des festivités du week-end (4 Cortèges, etc.) peut être avancée.

Le prix demandé par emplacement (15€)? "Ceprix n’est vraiment pas excessif; mais peut-être que des exposants qui regardent à quelques euros se sont rendus cette fois à un autre marché aux puces où l’emplacement est moins cher".

M. Neyrynck dit se rendre compte que communiquer quasi exclusivement sur Facebook ne suffit pas. "Je vais devoir faire davantage de publicité sur d’autres supports".

Le rendez-vous raté de samedi dernier ne remet pas en cause l’organisation des prochaines brocantes, assure l’organisateur. "Je veux encore laisser ses chances à la brocante ".

Nouvel appel à candidats

Caroline Mitri, échevine du commerce et présidente de l’ASBL Tournai Centre-Ville, reste convaincue que cet événement a sa place en ville, le samedi de surcroît. "Mon souhait est qu’il prenne l’ampleur et la visibilité qu’il mérite. La première convention arrivera à son terme à la fin de cette année 2022, et un nouvel appel à candidature sera donc lancé pour une nouvelle convention à conclure avec un privé.

Nous sommes en réflexion aussi quant à la possibilité d’organiser cette brocante deux fois par mois".

Prochain rendez-vous: le samedi 8 octobre.