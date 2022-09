Créée il y a une dizaine d’années, cette récompense consacre "toute personne physique ou morale dont le talent ou le mérite (a) fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d’une façon significative à son rayonnement".

Pour cette nouvelle promotion, quinze personnalités – neuf femmes, cinq hommes et à titre posthume, l’auteur-compositeur-interprète Pierre Rapsat – ont été honorées. Originaire de Tournai, le metteur en scène, Luc Petit, a été gradé au rang de Chevalier. Il figure désormais sur la liste des méritants aux côtés de: Benoît Poelvoorde, Cécile de France, les frères Dardenne, Eden Hazard,… Et plus près de chez nous, Monseigneur Guy Harpigny, la ducasse d’Ath, Éric Domb, fondateur du parc Pairi Daiza,…

Efforts constants pour le patrimoine

"Le gouvernement tend à mettre à l’honneur ceux et celles qui apportent énormément à la collectivité par leur ampleur de leur dévouement ou par l’originalité de leur talent. Les secteurs d’activités sont multiples: le combat pour l’égalité, la promotion du patrimoine, les sports de haut niveau, l’entrepreneuriat au succès national et international, l’art et la création ou encore le développement durable. Nous avons des atouts géographiques, naturels et patrimoniaux, mais notre plus grand trésor est un trésor humain", a indiqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo avant de céder la parole à la maîtresse de cérémonie, Sara De Paduwa.

Après quelques récompenses, l’animatrice de la RTBF est passée à Luc Petit. "En 2005, le directeur artistique et metteur en scène, rencontre Michel Teheux, homme de lettres. Ensemble, ils inventent le concept d’opéra-patrimoniaux. Grâce à cette idée originale, des lieux chargés d’histoire deviennent eux-mêmes acteurs de spectacles, bien au-delà de l’écrin qu’ils constituent. Les deux hommes ont créé l’ASBL Les Nocturnales qui est aujourd’hui un opérateur majeur dans la conception et la création de spectacles. Le gouvernement wallon entend mettre à l’honneur ses efforts constants de valorisation du patrimoine wallon d’une manière originale et professionnelle".

Une décoration belge

Bon nombre des productions telles que "Bastogne, the Road to Freedom" ou encore l’ouverture du bicentenaire de la bataille de Waterloo ont été primées au niveau international, alors c’est avec beaucoup d’émotions que le Tournaisien se voit enfin reconnu par ses pères.

"C’est la récompense qui est la plus difficile à obtenir. J’ai rarement été décoré près de chez moi. C’est un signal de la ministre du Patrimoine, Valérie De Bue qui a voulu nous encourager à continuer notre combat". Et le Chevalier de l’ordre du Mérite souligne également qu’il a toujours essayé de rendre ses spectacles populaires. "On dit souvent que c’est facile de réaliser ce genre d’événements, mais non. C’est compliqué de faire un spectacle qui s’adresse tant à un enfant de deux ans qu’à une grand-mère de 96 ans. On a déjà eu le cas. C’est un exercice de funambule".

Prochainement, le créateur présentera la tournée « Noël des cathédrales » ainsi que le « Carnaval des animaux » avec la participation de Bruno Coppens et de l’orchestre philharmonique royal.