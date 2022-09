Représentants des étudiants et des autorités académiques ont donc collaboré pour vérifier l’efficacité de la charte. Leurs observations ont mené à la publication d’une charte renforcée en juin dernier.

Parmi les nouvelles règles, autres que le BEPS, les cercles doivent garantir, dès cette année, le libre choix de boire de l’alcool et prévenir les dérives sexistes et sexuelles.

La thématique des violences sexuelles n’est arrivée sur la table du débat que récemment, mais elle occupe une place centrale. Pour cause, l’apparition du hashtag "#balancetonfolklore"sur les réseaux sociaux en 2021 a fait émerger des dizaines de témoignages.

Les violences sexuelles ont fait l’objet d’une attention particulière lors de la rencontre organisée par l’ARES à l’Université de Namur le 6 septembre dernier. L’événement, intitulé "Pour que la vie étudiante reste une fête", avait pour objectif de réfléchir avec les étudiants sur le futur de la vie festive estudiantine. La ministre Glatigny y était également présente.

Cette journée de conférences et de débats s’inscrit dans la continuité de la charte, pour un folklore plus sûr pour toutes et tous.