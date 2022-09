Un nouveau visage pour l’école des Frères à Tournai

Dont l’école secondaire des Frères. Qui s’apprête, trois mois après avoir appris la bonne nouvelle, à concrétiser son projet.

"Notre école a répondu à cet appel à projets et elle a eu le bonheur d’être sélectionnée. Cet important coup de pouce financier se monte à 2,4 millions d’euros pour un coût total de 3,9 millions d’euros. Le solde sera donc financé sur fonds propres", indique Julie Delneste, la directrice de l’établissement.

Le projet vise la construction de nouveaux bâtiments, rue des Choraux.

La cour sera centrale par rapport au nouveau complexe scolaire.

Du côté de la grande grille d’entrée d’abord, en face à peu près du bâtiment situé de l’autre côté de la rue, que le pouvoir organisateur a décidé de vendre; il s’agira de construire un nouveau réfectoire plus fonctionnel qu’actuellement ainsi qu’une nouvelle salle de sports.

Le bâtiment de la rue du Four Chapitre (à gauche), qui autrefois accueillait les sections fondamentales, occupe désormais des classes du secondaire. ©com

Du côté de l’ancien garage de l’école ensuite, tout en haut de la rue, où un nouveau bâtiment à l’allure assez contemporaine, ouvert sur le quartier, servira de nouvelle entrée des élèves.

Ce projet est une vraie opportunité pour transformer le vieux complexe scolaire en un site performant. "Ces bâtiments sont bien sûr étudiés pour avoir une faible consommation énergétique, un ascenseur sera accessible aux élèves PMR, des annexes non utilisées et quasiment devenues insalubres seront démolies, le réfectoire sera plus lumineux et agréable… La cour deviendra centrale, et surtout celle-ci sera beaucoup plus agréable avec l’aménagement d’espaces verts".

Des espaces verts dans la cour de récréation, qui deviendra centrale par rapport au complexe scolaire. ©com

Les travaux devront être terminés avant juin 2026. Un premier contact positif a déjà eu lieu avec le service d’urbanisme de Tournai. "Le bureau d’architectes ORAES, qui a une bonne expérience dans ce type de dossiers, va solliciter un permis aux alentours de la fin d’année".