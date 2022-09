Kain s’est développé autour de deux axes qui désenclavent les campagnes: la chaussée d’Audenarde et le chemin vers le Mont-Saint-Aubert.

Un attelage passe derrière le chevet de la chapelle. ©ÉdA

Celui-ci, outre son intérêt commercial est aussi un chemin de pèlerinage. Là-haut se dresse le sanctuaire dédié à la Sainte Trinité, très fréquenté puisque, dans des testaments de 1457 et 1644, le Chapitre de Tournai avait concédé en fief, le droit "de recevoir de chaque enfant fréquentant l’école un style de fer propre à écrire sur des tablettes de cire". Un usage connu des Romains. L’escholier avaient congé le lundi de la Trinité et chantait un "De Profondis"à l’église. C’est au long de cette voie qu’une légende est née.

Restaurée dès 1957, la chapelle fut inaugurée par Mgr Himmer le 5 avril 1959 ©Ed

Un miracle?

C’est un récit sans auteur. Le voici.

"Or donc, au temps de Saint-Louis, vivaient au fond de la vallée, entre Escaut et Mont-St-Aubert, une pauvre veuve et sa fille. Sentant sa mort prochaine, la mère voulut mettre son enfant sous la protection de la Vierge et vint l’implorer en la cathédrale. Minée par l’âge et la maladie, elle s’éteignit en paix. Mais la douleur eut raison de la jeune fille qui mourut à son tour. Une voisine, sainte recluse, ensevelit les corps et les recommanda à Dieu. Soudain, une clarté illumina sa chaumière et, dehors, la recluse aperçut sur la tombe de la jeune fille, une figure céleste à la couleur du ciel et la couronne à l’éclat des étoiles. Comme elle interrogeait l’apparition miraculeuse, celle-ci répondit: ‘je suis la mère de Dieu, je viens car un ange repose ici, sa dépouille est rendue à la terre mais son âme s’est envolée vers le Dieu de toute pureté’ . Alors, la terre s’entrouvrit et en sortit une colombe qui s’envola avec la Vierge dans les airs".

Datée du XVIe siècle, la statue de N-D de la Tombe est de pierre de France dorée. ©ÉdA

Un petit oratoire (16m x 8,60) y est construit en 1475. Il est agrandi au fil de l’arrivée de nouveaux habitants, est saccagé par les iconoclastes en 1566, et est finalement laissé à l’abandon. Des notables tournaisiens entreprirent sa restauration vers 1700, deux petites chapelles latérales seront bâties et la nef sera allongée en 1833. Mais les foules immenses de pèlerins disparurent peu à peu, notamment après l’érection de l’église Notre-Dame de la Tombe en 1905.

L’intérieur de la chapelle aujourd’hui. ©ÉdA

Fructueuses fouilles

En 1940, des obus ravagent la chapelle et l’on craint pour sa survie. Sa restauration, dès 1957, ouvrit de nouvelles dimensions à ce site.

La chapelle est construite sur un ancien tumulus romain arasé à une époque indéterminée, aujourd’hui disparu. Mais lors du creusement du sol pour y asseoir l’autel, trois squelettes allongés côte à côte, et un quatrième enfoui un peu plus bas, sont découverts.

L’abbé Gérard Coulon, archéologue et préhistorien reconnu, recueille ces restes ainsi qu’une boucle de ceinture, un bout de ferme (une arme?). Le musée d’archéologie de Bruxelles conforte l’examen local: il s’agit de Mérovingiens des 7e et 8e siècles.

Encore isolée vers 1920, la chapelle aura bientôt de nombreux voisins. ©ÉdA

Dans la nef, autre découverte: quatre squelettes, sans doute des 17e et 18e. Et cependant "a ucune mention d’inhumation ne figure dans les documents", assure Al. Agnessens.

Une conclusion, prudente, s’impose. Il semble que ce site ait été privilégié pour y enterrer un notable sous tumulus, et puis d’autres humains à différentes époques. Alors, n’est-ce pas cette résurgence qui fit naître, outre l’inspiration d’un conteur et de traditions oubliées, une jolie légende à dire au coin du feu?