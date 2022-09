Havinnes pensait avoir sauvé sa P2 mais c’était sans compter sur le règlement

La raison? L’application stricte par la fédération du règlement et de l’article régissant les forfaits: "Lorsqu’un club ayant deux équipes premières féminines inscrites, A et B, déclare un forfait général pour son équipe A, celle-ci est conservée et le forfait est imposé à l’équipe B." C’est ce qui se passe à Havinnes! En déliquescence depuis le début de saison, ses A ont acté leur troisième forfait ponctuel d’affilée en milieu de semaine, ce qui le transforme en forfait général. Sanction qui, selon le règlement de l’ACFF, incombe en premier lieu à l’équipe B, celle coachée par Dominique Salbeth en P2! Celle qui, fin août, était venue dépanner en N2 car on lui avait promis que ça lui permettrait de sauver sa peau dans sa série de provinciale. Erreur! D’où une terrible frustration. "Même si on ne partage pas ce point de règlement, il existe et il faudra bien l’admettre, nous précise-t-on dans les rangs havinnois. Ça n’enlève en rien l’injustice que les dix-huit filles du groupe ressentent. C’est horrible car on les prive de foot alors qu’elles n’ont rien demandé à personne. Elles subissent la désertion de l’équipe A par des joueuses qui, semble-t-il, n’ont pas pris en compte l’ensemble des conséquences de leur départ."

Pour ne pas être privées de foot jusqu’en janvier, moment pour un éventuel transfert dans un autre club, les "B"de l’ASC pourraient reprendre la place des "A"en N2. "Une possibilité mais à part dégoûter les filles à se prendre des casquettes, ça n’apporterait rien."