Béclers : Paul Druet, 60 ans de sacerdoce et d’audace

On le croise au "kibboutz"créé en 65, l’internat des classes supérieures. Il y développe un système d’éducation à la liberté, un appel constant à la prise de responsabilités personnelles ou en groupe, le tout en liaison avec Dieu.

En 67, il arrive à Thimougies comme curé. Il veille à rendre la paroisse accueillante, adoptant notamment un confessionnal nouvelle mouture où prêtre et fidèle se trouvent face à face. La RTBF retransmet la messe dominicale depuis la petite église Saint-Hilaire.

Marqué par la volonté des jeunes gens à partager la vie en groupe, il propose en 74, la création de la communauté Épiphanie où une dizaine de personnes vont vivre leur chemin de foi. D’autres communautés suivront à Chièvres, Ath, Wannebecq.

Puis en 79, il devient le principal du collège Saint-Vincent de Soignies, et en 1985 recteur de la basilique de Tongre Notre-Dame. Il est ensuite doyen de Chièvres, Lens et Belœil et enfin doyen principal d’Ath en 2000.

Après 50 ans de vie sacerdotale, en 2012, il arrive à Béclers, village voisin de Thimougies, pour "rendre service"nous confie-t-il.

"La communauté chrétienne, il faut lui faire retrouver un sens aujourd’hui. On n’est pas chrétien pour soi, comme on n’est pas parent pour soi. Dans une évolution de société pas nécessairement dans la direction de l’Évangile, il faut rechercher ce qui fait vraiment vivre l’Homme. Dans la joie et l’action de grâce, il faut dire merci pour toutes les bonnes choses que l’on vit."

Six mots pour 60 ans? "Joie, service, dynamisme, accueil du plus petit, merci, prière…"

La célébration des 60 ans de prêtrise de Paul Druet sera suivie d’une réception dans les jardins de la cure de Béclers le dimanche 2 octobre à 15 heures.

Paul Druet a écrit deux ouvrages: «Saisir la vie, entre bible et sciences», 1997 chez Fates et «La ville sans église», en 2007, chez Fidélité.