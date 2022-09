BeHack, l’ASBL des hackers éthiques

Néanmoins, certains cracks de l’informatique décident de mettre leurs connaissances au service de la société. C’est ce que prône l’ASBL tournaisienne BeHack, créée début septembre.

Ce projet est né de la collaboration entre deux entreprises belges spécialisées en cybersécurité offensive: Cresco et Redsystem. Cette dernière a été fondée par un Tournaisien, Giannino Cuignet.

Les deux sociétés visent un objectif commun: fédérer une communauté de hackers éthiques pour protéger les sites contre de potentielles cyberattaques. L’initiative est soutenue par l’Agence de Développement Territorial (IDETA) et Entreprendre. wapi.

Mais en quoi la pratique du hacking peut-elle être éthique? "Un hacker éthique n’exploite pas les failles du système informatique quand il en trouve et il contacte ceux en charge du site pour les prévenir, explique Giannino Cuignet, mais l’éthique se rapporte aux valeurs morales, donc c’est très subjectif. On précise que c’est ‘éthique’à contrecœur parce que les hackers ont souvent mauvaise réputation."

Un intérêt croissant

Le 8 septembre, BeHack organisait son premier événement à l’Eurometropolitan e-campus à Tournai. Plusieurs acteurs du milieu (professionnels en cybersécurité, services publics, plateformes d’apprentissage) étaient présents.

Diverses activités étaient proposées aux visiteurs. Ceux-ci ont pu tenter, par exemple, de pirater une voiture autonome.

Cette journée de lancement a attiré de nombreux jeunes, ce qui prouve un intérêt croissant pour le domaine. "Le hacking se popularise depuis deux ou trois ans", affirme Giannino Cuignet. Beaucoup ont d’ores et déjà rempli le formulaire pour devenir membre. Tant les hackers aguerris que les jeunes passionnés peuvent intégrer l’ASBL.

Cependant, l’équipe de BeHack se montre prudente. "On peut devenir membre gratuitement, mais on effectue un tri dans les candidats, confie Giannino Cuignet, on fait nos propres recherches pour éviter l’intrusion de gens malintentionnés. Par exemple, on ne veut pas d’une personne qui voudrait apprendre le hacking pour espionner la messagerie de sa copine."

Enseigner les bonnes pratiques

Les membres de BeHack ont accès au Discord de l’ASBL, c’est-à-dire à un serveur indépendant composé de divers forums de discussion. Cet espace en ligne permet aux membres de s’entraider. En plus du Discord, l’association dispose d’un local dans les bureaux de Froyennes d’Entreprendre. wapi.

"Le but est que les jeunes puissent venir s’exercer. On les aide à s’améliorer. Mais on leur explique aussi comment trouver le juste milieu entre pratique éthique et acte délictueux", indique notre interlocuteur.

Entre recherche d’information passive et piratage illégal, il n’y a parfois qu’un pas.

Les novices doivent donc apprendre à détecter les vulnérabilités sans dépasser les limites du cadre légal.

L’union fait la force

Bien que Redsystem et Cresco soient concurrentes, les deux entreprises ont conscience de la nécessité de communiquer. "On propose exactement les mêmes services. Mais ça ne nous empêche pas de partager nos techniques, soutient Giannino Cuignet, s’il n’y avait pas de collaboration, tout le monde pataugerait dans son coin. Ensemble, on va beaucoup plus loin."

Dans cette optique, BeHack envisage d’organiser un grand forum en présentiel une fois par an. Ce type d’événement existe déjà en France, mais l’inscription coûte parfois plusieurs milliers d’euros. Ce qui ne favorise pas la dynamique de partage si précieuse aux yeux des fondateurs de l’ASBL.

"L’objectif est de rendre le hacking accessible et gratuit, insiste Giannino Cuignet, c’est aussi pour que les hackers se rencontrent en vrai, parce que même si on travaille sur un ordinateur, les échanges dans la vie réelle sont toujours plus constructifs."