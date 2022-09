Formation des enseignants: la stabilité, avant l’année de vérité

«La pénurie, j’ai l’impression qu’on la nourrit»

Les jeunes semblent ainsi maintenir cette envie et volonté de transmettre leurs savoirs et valoriser les compétences de leurs futurs élèves. "Mais, nous aurions pu espérer quand même davantage d’intérêt pour le métier, et voir une augmentation du nombre d’étudiants, relève Christophe Brion. Cette stagnation peut s’expliquer par le fait que la profession n’est pas toujours valorisée par les médias. Par exemple, en mettant l’accès sur la pénurie des instituteurs et des enseignants, j’ai l’impression qu’on la nourrit… et on met ainsi en évidence les critiques de certains acteurs du secteur au niveau du manque de revalorisation salariale, de la multiplicité des réformes… Cela amène à une image négative du métier. À côté de cela, on remarque aussi que les jeunes veulent désormais davantage diversifier les expériences professionnelles; ils peuvent ainsi avoir peur de s’engager dans l’enseignement en se disant qu’ils seront professeur toute leur vie alors qu’au contraire, la formation laisse la possibilité de se tourner vers d’autres métiers."

De 3 à 4 ans en septembre 2023: un coût plus élevé

Cette rentrée "relativement positive"avec plus de 350 étudiants ne laisse pourtant pas oublier que le plus difficile est à venir pour les hautes écoles à orientation pédagogique. La prochaine rentrée, en septembre 2023, sera véritablement celle de la vérité, en raison du passage des études de 3 à 4 ans. Les établissements scolaires craignent une diminution des inscriptions. "Ce n’est pas un tabou, nous sommes assez inquiets par rapport à l’année prochaine même s’il est encore difficile d’établir des projections. Mais il est clair qu’une année supplémentaire, cela peut freiner certains jeunes notamment en raison du coût des études… Par exemple, le minerval va passer de 170 à 340 € pour un enseignement supérieur de type long, et pour les étudiants qui peinaient déjà à financer leurs trois années d’études, en travaillant en plus des cours, cela pourrait remettre en question leur orientation professionnelle. La formation ayant désormais cette étiquette d’“universitaire”, cela pourrait aussi décourager des étudiants issus de l’enseignement de qualification à se lancer dans ces études."

Un rapprochement avec les universités

Dans ce nouveau décret "formation initiale des enseignants", les hautes écoles doivent en effet se lier à une université. La Haute École du Hainaut a fait le choix de l’UMons; la Helha s’est tournée vers l’UCLouvain. "Nous travaillons ensemble sur le programme des cours qui seront à la fois dispensés par la HEH et l’UMons, explique Christophe Brion. Nous devons régler toutes les modalités en matière organisationnelle et pédagogique en mutualisant nos pratiques, nos domaines de compétences et nos ressources. Il faut régler la question de la mobilité des étudiants et des enseignants même si l’implantation de Tournai sera bien maintenue." Et il reste aussi des inconnues… Comme une question qui intéresse déjà les étudiants inscrits en Bac 1: en cas d’échec en fin d’année, pourront-ils poursuivre leur cursus en trois années ou devront-ils passer dans la formation à quatre ans?