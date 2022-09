Ce membre de la communauté des gens du voyage est soupçonné d’avoir escroqué Marie le 7 mars 2020, dans l’entité de Tournai. Elle lui aurait racheté un véhicule, peu en règle, pour une valeur de 9500 euros. "Je n’ai rien à voir avec cette histoire d’escroquerie", a confié Larsen, "Ce jour-là, je n’étais même pas dans la région de Tournai".

Aucune preuve objective

Selon l’avocat de la défense, peu de recherches et d’investigations ont été effectuées par les services de police. Notamment, en matière de téléphonie.

"Cette affaire se base surtout sur des reconnaissances de la part de la victime qui ne me semblent pas objectives", a expliqué MeDe Vlaemynck lors de sa plaidoirie. "Les preuves se fondent sur la subjectivité des personnes, ce qui me dérange fortement. D’autant que le nom de mon client a été cité par la victime avec qui elle était en conflit". L’acquittement a donc été sollicité.

Déjà condamné pour des faits d’escroquerie, néanmoins beaucoup plus graves commis dans la région du Tournaisis, Larsen a tout de même été reconnu à 60% par la victime, d’après les explications qui se trouvent au dossier.

Pour le représentant du ministère public, les faits sont clairement établis et il demande donc confirmation de la peine des 18 mois de prison.

"Il y a peu, ma femme est décédée. Ce drame nous a anéantis, mes enfants et moi", poursuit, profondément affecté le prévenu à la barre du tribunal, "Ils ne me laissaient même plus aller aux toilettes seul. Ils pensaient que j’allais me suicider".

La juge Laus a été à l’écoute de Perdo et rendra son jugement que le 19 septembre.