Reine Tournai et d’autres dames dans une chronique patoisante en trio

Les deux protagonistes et les groupes patoisants sont d’abord revenus sur les vingt ans du derby et le nouveau club de football. Puis, le rappeur Youssef Swatt’s et le baryton Jean Noté, parti il y a cent ans, ont été évoqués.

L’Infant: "Il y en a des vedettes à Tournai". Des hommes, comme des femmes! Clin d’œil à Bernard Decléty, grand maître des chevaliers de la Tour qui vient d’introniser douze dames, mais aussi aux géantes comme Christine de Lalaing ou encore Grand-Mère Cucu. "Il y a bien d’autres femmes engagées qui ont lien avec Tournai".

Les orateurs ont souligné l’évolution de la société.

Le spectacle s’est achevé avec l‘air "Mon cœur est rouge et blanc".