Ce lundi, à Tournai, c’était leur toute première braderie

Renaud et son fils ont mis l’ambiance musicale dans la rue de l’Yser.

Certains l’accompagnent au fond de son magasin pour admirer un appareil qui, depuis quelques jours, permet de graver de la musique sur des disques vinyle. "C’est un gros investissement pour moi, qui répond à une demande d’amateurs de musique ou de personnes qui veulent faire une surprise à quelqu’un lors d’un anniversaire ou une fête. Cet appareil a été fabriqué en quelques exemplaires seulement par une société spécialisée allemande. Il y a trois ans qu’on est dessus, c’est un petit bijou de technique. Et en Belgique c’est le seul", nous dit Renaud. Pour 22€, sur base de fichiers MP3 ou wave, il y a déjà moyen de graver une face de 45 tours. "Graver un vinyle dure juste le temps de la lecture d’un disque: les clients ont le temps d’aller boire un verre et quand ils sont de retour leur disque est prêt".

Apéro offert chez Liquid Therapy

Lætitia Titeca, sa voisine, participe elle aussi à sa première braderie. Et elle ne le regrette pas du tout. "Je trouve que c’est une belle opportunité de me faire connaître par de nouveaux clients. Les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram sont d’excellents outils de communication, mais ce genre de manifestation permet de faire connaître son activité à d’autres personnes".

Laetitia Titeca offrait un punch devant son magasin ouvert voici six mois.

Liquid Therapy, c’est le nom de sa boutique, a ouvert ses portes il y a six mois. Employée administrative jusque-là, la Tournaisienne a décidé de réorienter sa carrière professionnelle en pleine crise Covid. "Je me suis spécialisée exclusivement dans la vente de vins et spiritueux belges, en privilégiant les petits producteurs, et petit à petit mon commerce commence à être connu". Pour marquer le coup, la commerçante offrait ce lundi, comme elle le faisait depuis jeudi, des punchs à base de gin ou de rhum.

Ce lundi, le quartier testait une nouveauté pour la centième braderie de Tournai: l’accueil d’un marché aux puces dans les rues de l’Yser, de la Tête d’Argent, du Cygne et de Courtrai. On ne sait pas encore si cette initiative sera renouvelée l’an prochain, mais elle a apporté un peu de densité dans le quartier. "Il y a pas mal de monde. Ce matin, peu de temps après avoir exposé mes affaires, quelques vieux jeux que je vendais étaient déjà partis", nous dit Monique.

Une petite caravane verte a fait son apparition dans la rue du Cygne.

Rue du Cygne, les passants ont aperçu une nouvelle venue dans le paysage local: la "Spicy Caravan", petite sœur du restaurant "L’épicerie"dont la terrasse aménagée dans la rue fait toujours le plein chaque lundi de braderie. La caravane a été transformée en avril dernier en food truck de cuisines du monde. "Elle a son petit succès là ou elle s’installe", nous dit Marine Hernoë. "Cette fois, elle nous permet de libérer le bar à l’intérieur du restaurant. La braderie est une de nos meilleures journées de l’année, pendant laquelle on accueille des clients qui ne viennent pas forcément habituellement".

Rue du Curé Notre-Dame, Manu et Alice avaient aussi le sourire devant leur sellerie "Horse Stories". Depuis le mois de décembre 2021, leur commerce se fait connaître tout doucement. "Aujourd’hui encore, des gens nous ont dit qu’ils ne savaient pas qu’il y avait un magasin comme le nôtre en ville. On a organisé des portes ouvertes le week-end aussi, avec promotions et distributions, pour bénéficier de l’effet braderie".

L’association des commerçants de Tournai a bien sûr réorganisé la braderie en fonction du chantier qui occupe actuellement le quartier de la rue Royale.

Où Maïté Delabassée a quand même souhaité faire un petit clin d’oeil à l’événement commercial tournaisienen ouvrant sa boutique habituellement fermée le lundi, et en exposant des tissus à l’extérieur, devant la vitrine de sa mercerie "Le fil de MaRoBe"(l’acronyme de premières lettres de son prénom, de celui de sa fille et de celui de son compagnon).

Une commerçante de la rue Royale a signalé avec humourqu’elle participait à la braderie: «Suivez le plan de circulation mis en place».

"Dimanche aussi j’ai ouvert mon magasin; je l’ai signalé sur Facebook et des clients sont venus", témoigne la commerçante. Pour laquelle cette journée s’est bien déroulée après avoir failli fort mal débuter. "Des paveurs s’apprêtaient à s’occuper ce lundi de la portion de trottoir située juste en face de mon magasin. Mais après en avoir discuté avec la cheffe de chantier, ils sont allés travailler ailleurs".