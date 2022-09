Un peu (beaucoup) de Tournai à Windsor

Un peu de Tournai ou plutôt beaucoup… Le service aux oiseaux de Buffon (1787-1793) est la plus fameuse production de porcelaines de Tournai. Les quasi 1600 pièces, toutes différentes, du fastueux service commandé par le duc d’Orléans (guillotiné en 1793) furent rapidement dispersées. On peut en voir dans divers musées à Tournai, Mariemont, Bruxelles, Arras, Paris... mais le plus grand acquéreur fut, au tout début XIXe, le prince de Galles, futur George IV (1820-1830). De sorte que c’est la Royal Collection de Windsor qui dispose du plus grand nombre de pièces de cet ensemble-chef d’œuvre. Des 594 d’origine, il en reste 565 actuellement, car il semble que la monarchie britannique y ait puisé quelques cadeaux diplomatiques au fil des décennies.