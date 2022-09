"Un beau-fils qu’il est loin de porter dans son cœur, relève son avocat MeRivière. Le contexte familial est très tendu, et les relations avec sa fille sont mauvaises depuis qu’elle est en couple avec cet homme, bien connu des services de police et de la justice. Face à ce mode de vie, mon client est inquiet pour sa fille…"

Mais à la simple vue du jeune couple, le Blandinois a vu rouge. "Il a stoppé son véhicule, a ouvert la vitre et a sorti son arme de poing, un pistolet à billes, pour tirer sur les jeunes gensqui marchaient sur le trottoir", relate la substitut du procureur du roi.

Les projectiles toucheront principalement Jonathan, au niveau du ventre et de la jambe. "Des blessures assez superficielles, ajoute la représentante du Ministère public. De légères traces rouges, mais la situation aurait pu être bien plus grave!" Une peine de trois mois de prison a été requise.

Ne minimisant pas l’acte commis par le sexagénaire, MeRivière tient à revenir sur les jours et les semaines qui ont précédé cette agression.

"Mon client avait déposé plusieurs plaintes à l’encontre de la victime, signale l’avocat. Ainsi, le 17 août, il dénonçait de multiples faits de menaces, de dégradations de véhicule, de destructions de plantations, etc. À plusieurs reprises, le jeune homme a également lancé des œufs sur la façade de la maison et sur la voiture de son beau-père. Une nouvelle plainte pour des faits similaires avait été déposée le 2 septembre… Des photos prouvent les agissements du beau-fils." L’avocat a sollicité une application la plus modérée de la loi pénale.

Le jugement sera prononcé le 6 octobre.