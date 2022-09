Tribunal de Tournai : "Des dossiers devenus complètement banals"

Tout aussi jeune, Ali a voulu obtenir de l’argent facile. Toutefois, lors de sa première vente dans le centre-ville, il s’est fait interpeller par la police.

«Même pas capables de vendre leur saloperie eux-mêmes»

Le représentant du ministère public a requis une peine de prison de 18 mois à l’égard de Magalie et 37 mois pour les deux autres prévenus. "Ce sont des dossiers devenus complètement banals", s’est exclamé MeRivière. "On ne se demande même plus comment on peut en arriver là. Les responsables de ces trafics, les bandes Rapido ou encore Freezer ne sont même pas capables de vendre leur saloperie eux-mêmes et doivent faire appel à des personnes fragilisées".

Le jugement sera prononcé le 8 septembre.