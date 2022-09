Préavis de grève à la zone de secours de Wapi: le SLFP dénonce un manque de respect

Le SLFP Pompiers dénonce un manque de respect de certains membres de la ligne hiérarchique envers le personnel et certains représentants syndicaux. "Depuis quelque temps, une conversation Whatsapp circule au sein du personnel de la zone, précise Éric Labourdette, dirigeant responsable. Dans ces messages, une équipe du poste Tournai est traitée “de bande de trou du c…”, une représentante du personnel de “quelle conne celle-là” et des officiers se demandent si un dirigeant responsable du SLFP a déjà pris “dans son fion”! Un comportement bien contraire aux valeurs de la zone qui sont affichées dans les postes: “Service, respect, dévouement, exemplarité, altruisme, solidarité”."

Le syndicat déplore également l’absence de mise à jour du "schéma d’organisation opérationnel qui indique le nombre d’agents de garde, par poste et par grade, de jour comme de nuit".

Autre grief: des captures d’écran qui circulent concernant le cumul d’activités du Commandant de zone, en tant qu’expert ou conseiller à la ville de Tournai et à la Défense. "Alors qu’en 2013, un officier de la zone avait sollicité l’autorisation d’exercer une fonction accessoire d’expert/enquêteur en recherche de la cause et des circonstances en incendie…. ce que la zone lui a refusé cette activité complémentaire en lui conseillant de prendre sa retraite s’il désirait poursuivre cette activité!"

Les autres motivations de l’action syndicale sont liées à la gestion opérationnelle « hasardeuse voire dangereuse ».