Notre agenda Wapi: un programme géant à Tournai, le potiron à la fête, le Rallye de la Petite Reine, etc.

1) Procession, 4 Cortèges, Braderie…: un fameux week-end à Tournai

Dès ce vendredi 9 jusqu’au lundi 12 septembre, Tournai vivra au rythme de son folklore historique et de ses géants…

Entre les Journées du Patrimoine, la Grande Procession, les 4 Cortèges, la foire aux attractions et la Grande Braderie annuelle, c’est toute une ville qui s’animera de mille feux pour votre plus grand bonheur!

2) Deux fêtes pour mettre à l’honneur les courges

Ce week-end, à Antoing, les JBH organisent la 20eFête des Courges. Découvrez ce monde haut en couleur et faites le plein de courges, hautes en saveurs.

Des petites, des énormes, des bizarres, des cabossées, des élégantes et des inattendues… 200 variétés de courges sont à découvrir et à cueillir dans un grand champ à Antoing. Autour de cette fête, une quinzaine d’artisans et producteurs proposent leurs ateliers, leurs créations et leurs produits de bouche, ainsi que des animations réservées aux enfants.

À Mouscron, avec sa traditionnelle Fête du Potiron, c’est La Prairie qui mettra à l’honneur la courge pour lancer la nouvelle saison de la ferme d’animation.

Ce dimanche, les familles, les curieux et les habitués du lieu peuvent (re)découvrir les différents ateliers proposés toute l’année, déambuler sur les sentiers entre les prairies, rencontrer les animaux de la ferme et participer à bon nombre d’activités. À noter que cette édition de la Fête du Potiron sera particulière puisqu’on y fêtera aussi les 40 ans d’existence de La Prairie! Spectacle équestre, concert, contes, ateliers créatifs, expos en tout genre et belles surprises sont au programme de cette journée festive.

3) Le Rallye de la Petite Reine à Lessines

Le Rallye de la Petite Reine, c’est la fête de la culture au travers du cyclisme, mais ce sont aussi une foule d’animations gratuites, à vivre ce week-end à Lessines

Vivre une authentique échappée (25 km) en peloton au rythme de fabuleux spectacles et du patrimoine de la cité natale de René Magritte et de Claudy Criquielion, voilà le pari du Rallye de la Petite Reine. Pour sa dixième édition, le festival plongera les quelque 1200 participants attendus dans le grand cycle du temps et de la transmission d’une génération à l’autre, entre tradition et modernité.

De châteaux en carrières, en passant par les rives de la Dendre et l’Hôpital historique de Notre-Dame à la Rose, le Rallye propose une traversée inoubliable de Lessines. Un festival d’arts de la rue à parcourir à vélo (possibilité d’en avoir à prêter), mais pas seulement. Un bus et un petit train sont également mis à disposition pour aller de spectacle en spectacle.

Pour fêter comme il se doit cette édition anniversaire, le Centre culturel René Magritte a également décidé de mettre en place un Village du Rallye, entièrement gratuit avec de nombreuses animations et spectacles tout au long du week-end.

