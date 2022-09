Il y a quatre ans, la direction de bpost avait tenté d’externaliser les opérations de nettoyage, mais les syndicats s’y étaient opposés. Il avait été convenu que l’entreprise garde ces aide-ménagères sous contrat jusqu’à leur pension, explique Luc Vanhaverbeke, responsable CSC Transcom – Hainaut.

Entre-temps, bpost externalise au fur et à mesure une partie des activités de nettoyage et en profiterait pour accélérer la cadence de travail. La CSC Transcom estime que cela revient à augmenter la productivité de 60% de ces dames, d’une moyenne d’âge de 55 ans, et encore au nombre de 200 à 300 sur le réseau belge.

"À titre d’exemple, on demande à une femme de ménage de nettoyer sept bureaux différents en 38 heures semaine, avec des déplacements entre les bureaux par ses propres moyens. Cela pose des problèmes personnels", illustre M. Vanhaverbeke.

Un préavis d’actions à l’échelle nationale a été déposé le 30 août dernier. Deux arrêts de travail d’une vingtaine de minutes ont été observés vendredi à Soignies et Tournai. Une réunion avec la direction de bpost est prévue mardi à Bruxelles.