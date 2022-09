Or la règle est connue: à 75 ans, tout évêque présente sa démission à Rome. En Belgique, trois autres prélats (dont le cardinal De Kesel, depuis ce 17 juin) sont dans le cas au cours de ces années 2022-2023. Pour chaque poste à pourvoir, le nouveau nonce Franco Coppola, en fonction depuis janvier dernier, suggérera trois noms. Mais c’est le pape François qui décidera. Des "profils"circulent bien sûr, mais on a compris depuis la désignation du père abbé d’Orval à l’évêché de Gand que tout pronostic serait vain…

Cela dit, sauf si Rome lui demande de jouer les prolongations, la Grande Procession de 2022 (désormais "chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française") sera la dernière que présidera Mgr Harpigny.

Un évêque au tempérament carré

Si l’évêque nous a fait savoir qu’il ne souhaitait pas dresser le bilan de son épiscopat avant son tout dernier jour de charge, on peut déjà affirmer que les années Harpigny resteront dans les mémoires.

Alors doyen de Mons, l’abbé Guy Harpigny a été nommé évêque le 22 mai 2003 par Jean-Paul II. Il est sacré (centième)évêque de Tournaile 7 septembre de la même année par le cardinal Danneels.

D’emblée, Guy Harpigny impose sa marque. Ilne ménage pas "le personnel"en place. Il licencie, réduit des fonctions, évacue au loin. Il se constitue une équipe de gens qui, à tout le moins, sauront ce qu’ils lui doivent. En clair, il prend le pouvoir que Rome lui a conféré.

On a dit de son prédécesseur, Jean Huard, qu’il avait été davantage pasteur que manager… Guy Harpigny, lui, s’est posé comme le patron du diocèse. Quitte à parfois déplaire.

Mais ce tempérament carré présente l’avantage de la clarté. Cela s’avérera particulièrement pertinent lorsque l’Église traversera une très grave crise de crédibilité. Son discours sans ambages lui vaudra un solide respect, dans le monde politique notamment.

Violemment agressé chez lui

Plusieurs faits divers/de société jalonnent ses premières années d’épiscopat. En 2004, il célèbre les funérailles les plus terribles dans le diocèse, depuis la catastrophe du Bois du Cazier, celles des victimes de Ghislenghien.

L’année 2006 est plus réjouissante, avec la stabilisation de la tour Brunin, un chantier qui fait office de prémices à la grande restauration de la cathédrale (toujours en cours et loin d’être terminée, on le sait).

Dans la nuit du 3 au 4 mai 2007, Guy Harpigny est violemment agressé et dépouillé par deux individus, dans ses appartements de l’évêché.

Quelques mois plus tard, le 18 février 2008, en pleine journée, c’est le vol de la Croix byzantine au Trésor de la cathédrale. Dans un cas comme dans l’autre, on n’a retrouvé ni les malfrats, ni le butin.

Synodes diocésains et évêque référendaire

Guy Harpigny conduit un premier synode diocésain (vaste assemblée de réflexion autour de la foi actuelle dans le diocèse) puis un second centré sur la famille.

Par ailleurs, au sein de la commission épiscopale de Belgique, Guy Harpigny est l’évêque référendaire pour au moins trois domaines: les abus sexuels sur mineurs au sein de l’Église (il est un de ceux qui ont d’emblée appelé à l’écoute des victimes et à leur indemnisation), le dialogue interreligieux et spécialement avec l’islam (dont il est un fin connaisseur depuis ses études), l’enseignement de la religion catholique en milieu scolaire.

Tout au long de son épiscopat, il multiplie les débats, sillonne son diocèse en tous sens, répond aux sollicitations dans les limites de son agenda.

L’avenir dira si ce 11 septembre 2022 a vu Mgr Harpigny présider la Grande Procession de Tournai pour la dernière fois…